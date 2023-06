Fast-Food-Diät: Mann nimmt nach 100 Tagen McDonald’s 27 Kilo ab – Eigentlich sollte doch anzunehmen sein, dass man gehörig aus dem Leim geht, wenn man seine Ernährung komplett auf Fast Food umstellt. Überraschenderweise traf dies auf den Amerikaner Kevin Maginnis jedoch nicht zu, der das Experiment wagte, volle 100 Tage lang nur Produkte von McDonald’s zu sich zu nehmen – und dabei unglaubliche 27 Kilogramm abnahm.

Der 57-Jährige startete den Selbstversuch Anfang Februar 2023 und dokumentierte die dabei gemachten Erfahrungen auf seinem TikTok-Kanal „bigmaccoaching“.

In einem seiner frühen Videos erzählt er: „Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe 108 Kilogramm gewogen. Ich habe beschlossen, dass das absolut inakzeptabel ist. Also bin ich zu McDonald's gefahren“.

Dies stellte den Startschuss einer 100-tägigen Selbsterfahrung dar, die ihn sogar in die NBC-Sendung „Today“ bringen sollte. Dort präsentierte er eindeutige Vorher-Nachher-Bilder zum Beweis seiner beeindruckenden Gewichtsabnahme – und nicht nur das: auch seine Blutwerte seinen nun besser als zuvor.

Allerdings habe er sich im Zuge des Experimentes strenge Regeln auferlegt.

Die Strategie sah vor, dreimal am Tag bei Mäcces zu essen, die Mahlzeiten jedoch immer zu halbieren. Snacks zwischendurch seien nicht erlaubt gewesen, ebenso wenig Softdrinks. Maginnis trank stattdessen Wasser.

Kalorien habe er nicht gezählt, sich dafür aber fleißig McFlurries, Burger, Chicken Wings und Co. reingepfiffen. An Gemüse gab es nur das, was auf den Burger lag, Sport habe er in der Zeit auch nicht getrieben.

Nun klingt das alles steil nach einer gesponserten Werbeveranstaltung für das Restaurant zur goldenen Möwe, Maginnis betont jedoch Stein und Bein, in keiner Verbindung zu McDonald's zu stehen. Lediglich eine Geschenkbox habe er erhalten, nachdem die Geschäftsführung von seinem Experiment erfahren habe.

Doch wie ist das beeindruckende Ergebnis überhaupt zu erklären?

Insbesondere die Halbierung der Portionen hat Maginnis offenbar in ein Kaloriendefizit gebracht. Die Ernährungsberaterin Tata Schmidt erklärt gegenüber dem Magazin „Fortune“: „Ist eine Kalorie eine Kalorie, wenn es um Gewichtsabnahme geht? Technisch gesehen, ja. Aus der Forschung wissen wir, dass jedes kalorienkontrollierte Diätprogramm funktioniert.“

Aber: „Die meisten Menschen werden wieder zunehmen, wenn sie es nicht mehr durchhalten können.“

Zu empfehlen ist diese Form der Diät ohnehin nicht, enthält Fast Food doch viele ungesunde Fette, Zucker, Geschmacksverstärker und viel Kochsalz, während es auf der anderen Seite an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen mangelt.

Maginnis weiß von daher, dass er sich auf den Ergebnissen nicht ausruhen kann: „In der ersten Runde ging es darum, die Fettleibigkeit zu verringern, in der zweiten darum, ein Biest zu werden.“

Nun gelte es, Muskeln aufzubauen und die Kondition zu verbessern. Von daher sei das nun ausgerufene Ziel, in 100 Tagen so fit zu werden, dass er ein 30 Meter langes Seil hochklettern kann.

Quelle: focus.de