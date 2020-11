Überbackene Hackbällchen an Champignons

Männer-Essen: Überbackene Hackbällchen an Champignons – Laut den Machern ist bei dem folgenden Videorezept Vorsicht geboten, machen die dort zubereiteten Hackbällchen doch angeblich süchtig. Nun liegen uns dazu zwar keine klinischen Studien vor, aber wenn man sich das Gericht so anschaut, ist man geneigt, der verantwortlichen Köchin recht zu geben. Nachkochen wird also dringend empfohlen.

Für die überbackenen Hackbällchen an Champignons benötigt ihr folgende Zutaten:

Für die Hackbällchen:

650g Hackfleisch

1 Ei

1 kleine Zwiebel, gerieben

2 EL Paniermehl

1 TL Paprika

1 TL Oregano

1TL Knoblauchpulver

1 TL Pfeffer

1 1/2 TL Salz

Für die Champignons:

400g Champignons

1 EL Olivenöl

1/2 EL Butter

1 TL Thymian

Für die Soße:

250m Sahne

100ml Wasser

1 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

1 EL Paprikamark

1 Brühwürfel

Zum Überbacken:

150 g geriebener Käse

10–12 Chilischoten

Überbackene Hackbällchen an Champignons – Rezept:

Gebt zunächst das Ei, das Paniermehl, die geriebene Zwiebel, sowie die bei den Zutaten genannten Gewürze zu dem Hackfleisch, und verknetet das Ganze ordentlich. Formt dann walnussgroße Bälle aus dem Fleisch und verteilt sie auf einem mit Olivenöl bestrichenen Backblech. Schiebt die Hackbällchen nun in den auf 230 Grad Ober- & Unterhitze vorgeheizten Ofen und backt sie für ca. zehn Minuten.

Währenddessen gebt ihr etwas Olivenöl und 400 Gramm gewaschene Champignons in eine Pfanne und schwenkt diese auf dem Herd bei mittlerer Stufe für ein paar Minuten. Schmelzt nun noch etwas Butter, rührt auch diese ordentlich unter die Pilze und gebt einen Teelöffel Thymian hinzu.

Herd aus, Backblech raus – und die Champignons zwischen den Hackbällchen verteilen. Dabei den Saft aus dem Topf nicht vergessen, und für weitere zehn Minuten wieder in den Ofen damit.

Für die Soße könnt ihr ruhig dieselbe Pfanne nehmen, in der ihr schon die Champignons zubereitet habt. Wieder fangen wir mit ungefähr einem Esslöffel Öl an, geben einen Esslöffel Paprikamark dazu und nochmal ebenso viel Tomatenmark. Etwas anbrutzeln und die Sahne hinzugeben. Wer mag, bröselt noch einen Brühwürfel hinein.

Alles gut verrühren, aufkochen und 100 Milliliter Wasser dazu kippen. Ruhig noch einen Moment blubbern lassen und die nun fertige Soße über die Hackbällchen und Pilze gießen. Die Videoköchin gönnt sich zur Krönung noch 16 grüne Chili-Paprika, betont aber auch, dass bei ihr gerne scharf gegessen wird, und die Schoten natürlich optional sind.

Keine zwei Meinungen dürfte es indes über den geriebenen Käse geben, mit dem ihr das Gericht abschließend bestreut. Gebt es noch einmal für 15 bis 20 Minuten in den Backofen und et voilà: Ihr habt aus einfachen Mitteln ratzfatz ein Essen gezaubert, für das euch Gäste und Familie garantiert lieben werden.

Bon appétit!