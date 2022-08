Edeka und Netto: Supermärkte bringen Diebstahl-Schutz an – Diebstahlsicherungen an Kleidung oder elektronischen Geräten sind alltäglich, allerdings nicht bei Lebensmitteln. Während es in Großbritannien bereits üblich ist, diesen Diebstahl-Schutz an Lebensmitteln anzubringen, schwappt die Idee dazu nun auch nach Deutschland. So haben nun laut „Focus Online“ auch erste Supermärkte von Edeka und Netto den Diebstahl-Schutz für Lebensmittel eingeführt.

Denn durch die aufgrund der Inflation steigenden Preise auch in diesem Segment nehmen die Diebstähle bei den Discountern und Supermärkten zu. So haben auf Nachfrage von „Focus Online“ Filialmitarbeiter bestätigt, dass es in den letzten Monaten vermehrt zu Diebstählen bei Kaffee, Schokolade und Honig gekommen ist. Daher werden nun diverse Lebensmittel mit Diebstahlschutz-Etiketten versehen, die erst an der Kasse beim Bezahlvorgang deaktiviert werden.

Diebstahlschutz in Supermärkten und Discountern

Laut „Focus Online“ kommen diese nun in diversen Filialen des Discounters Netto im Westen Deutschland sowie in zwei Münchener Edeka-Filialen zum Einsatz. Angebracht wurde der Diebstahlschutz an Honig, Marken-Kaffee, hochpreisigen Bio-Fleischprodukten – aber auch an Schokolade von Ferrero-Produkten wie Raffaelo, Mon Chéri oder Giotto.



Mittlerweile wurden auch Diebstahlsicherungen an Speiseölflaschen und Babymilch-Produkten in Berliner Aldi-Nord-Filialen sowie in Kölner Lidl-Märkten gesichtet. Bestätigt wurde der neuerliche Diebstahlschutz auf Produkte jedoch von den jeweiligen Pressestellen nicht.

Eher Abschreckungsmaßnahme

So oder so gibt es aber bei der ganzen Sache Probleme, denn ein Großteil der Discounter und Supermärkte verfügt nicht über die Technik, um Produkte mit derartigem Diebstahlschutz zu sichern. Diesbezüglich verriet ein Brancheninsider „Focus Online“, dass die Etiketten derzeit eher als Abschreckungsmaßnahme gesehen werden: „Sie werden zwar aufgeklebt, am Ausgang fehlt aber die nötige Warensicherung mit integrierter Antenne.“

Quelle: focus.de