Dosentomaten im ÖKO-Test: Hormongift in vielen Produkten – ÖKO-Test hat geschälte Dosentomaten einer gründlichen Prüfung unterzogen und alarmierende Ergebnisse entdeckt. In zahlreichen Dosen wurde ein Hormongift nachgewiesen, was besorgniserregend ist.

Obwohl die Dosentomaten aus Italien den angegebenen Standards entsprechen und keine Pestizide oder schädlichen Schimmelpilzgifte enthalten, erhielten keines der getesteten Produkte eine positive Bewertung von ÖKO-Test.

Nur die kleinen geschälten Tomaten von La Selva Pomodorini Pelati erhielten eine „gut“ Bewertung. Die Tester äußerten jedoch ihren Ärger über das Vorhandensein des Hormongifts in 18 der 20 getesteten Produkte, die in Konservendosen verpackt waren.

Nur zwei Produkte ohne Bisphenol A

Es gab lediglich zwei Produkte, die in Gläsern abgefüllt waren und kein Bisphenol A (BPA) enthielten. Die Hersteller beteuerten gegenüber ÖKO-Test, dass sie ausschließlich BPA-freie Dosen verwenden, bei denen kein Bisphenol A im Innenlack zum Einsatz kommt. Einige Anbieter konnten dies sogar durch Zertifikate belegen.

Die Tester von ÖKO-Test orientierten sie sich an den neuesten Einschätzungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, um den unbedenklichen Bisphenol-A-Gehalt festzustellen. Im Vergleich dazu wiesen die beanstandeten Produkte 4 bis 28 Mal mehr Bisphenol A auf als die empfohlene Tageshöchstdosis.

Bisphenol A, eine Industriechemikalie, steht im Verdacht, das Hormonsystem zu beeinflussen und wird mit Gesundheitsrisiken wie Brustkrebs, Übergewicht und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern in Verbindung gebracht.

Quelle: Chip