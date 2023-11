Döner für 10 Euro: Forderung nach starker Preiserhöhung – Na, wer erinnert sich noch an die Zeiten, als ein Döner noch für läppische 2,50 Mark zu haben war? Das ist lange her, nämlich in den 90ern. Doch selbst vor noch rund zehn Jahren, konnte man den beliebten Fleischsnack noch für drei Euro genießen. Mittlerweile aber sind diese Zeiten vorbei, denn der Trend zeigt, dass der Döner immer teurer wird.

Und nicht nur das, nun bringt der größte Dönerfleisch-Produzent eine überraschende Forderung auf den Tisch. Laut Cihan Karaman, seines Zeichens Kebabspieß-Hersteller von der Firma Birtat aus Murr in Baden-Württemberg, kostet der Döner zu wenig. In einem Gespräch mit der „Stuttgarter Zeitung“ offenbarte Karaman seine Einschätzung: „Eigentlich müsste der Döner zehn Euro kosten.“ Warum diese drastische Preisvorstellung?

Signifikanten Preissteigerungen

Karaman verweist auf die signifikanten Preissteigerungen bei den Zutaten, die er mit rund 50 Prozent beziffert. Er prognostiziert daher, dass die Preise an den Dönerbuden bald weiter anziehen werden. Interessanterweise glaubt Karaman, dass die Imbissbetreiber die gestiegenen Produktionskosten nicht vollständig an die Endkunden weitergeben werden. Grund dafür ist das Risiko, Kunden zu verlieren. Trotzdem ist die Tendenz unverkennbar: Döner könnte bald deutlich teurer werden.

Die Beobachtung, dass Dönerpreise ansteigen, ist nicht neu. Viele Menschen haben bereits bemerkt, dass sich der Preis für ihren Lieblingssnack verändert hat. Selbst die Bundesregierung hat sich auf Instagram mit der Frage „Warum ist der Döner so teuer?“ beschäftigt. Dort wurde erläutert, dass die Kosten für wesentliche Zutaten wie Brot und Fleisch im Vergleich zum Vorjahr um 13,4 Prozent gestiegen sind. Die aktuellen Entwicklungen in der Dönerbranche werfen Fragen auf.

Wird der Döner tatsächlich bald die 10-Euro-Marke erreichen? Diese und weitere Fragen bleiben offen, während die Diskussion um die Preiserhöhung des beliebten Snacks weitergeht.

