Discounter-Biere von Aldi, Lidl und Co.: Diese bekannten Unternehmen brauen sie – Nicht nur bei eifrigen Festivalbesuchern genießen sie einen hohen Bekanntheitsgrad: Biere vom Discounter haben teils so kultverdächtige Namen und einen entsprechenden Ruf, dass sie es mitunter zu eigenen Fanshirts oder Songs gebracht haben. Dabei stammen die günstigeren Gerstenkaltschalen keineswegs von Noname-Betrieben. Oftmals stehen große Brauereien hinter Grafenwalder, Schultenbräu und wie sie alle heißen. Im Folgenden erfahrt ihr, welche.

Denn ein Artikel bei „RTL“ erläutert, welche Brauerei sich jeweils hinter den Eigenmarken „verbirgt“. So beginnt man mit der Vorstellung zweier Biere von Lidl, bietet der Discounter mit Perlenbacher und Grafenwalder doch zwei bekannte vermeintliche Billigheimer an. Noch dazu in diversen Varianten, vom Pilz über das Hefeweißbier bis hin zum Radler. Auch alkoholfreie Versionen von beiden gibt es wohl.

Brauort:

Frankfurt an der Oder – die bekannte Frankfurter Brauhaus GmbH, welche auch das bekanntere Frankfurter braut, fertigt die beiden Biere für Lidl. Eine andere Sorte des Discounters stammt hingegen aus Zwickau: Premium Pils Bergardier wird bei der Mauritius Brauerei für die Kette hergestellt. Der Blick von „RTL“ zu Aldi hingegen verrät: Schultenbräu aus der Dose, auch wohl eines der Festivalbiere schlechthin, kommt von der Brauerei Mönchengladbach.

Diese wiederum ist dem Bericht zufolge eine Zweigniederlassung, die zur bekannten deutschen Brauerei Oettinger gehört. Dort stellt man auch Karlskrone für Aldi her. Nicht aus Deutschland stammt hingegen das helle Lagerbier Maternus Gold: Aldi bezieht es laut dem Bericht aus der belgischen Brauerei Martens. Doch auch andere Discounter existieren neben den beiden Platzhirschen – und auch sie bieten eigene Biere an.

Netto etwa:

Hier werden Meisterbräu und Sachsengold verkauft – und beide stammen ebenfalls von der oben erwähnten Brauerei Mauritius in Zwickau. Zwei andere Marken, Grafensteiner und Königshof, lässt Netto von der Brauerei Königshof in Krefeld brauen. Beim Discounter Penny wird die Bier-Eigenmarke Adelskrone angeboten. Auch dieses Bier wird nicht in Deutschland gebraut, es entsteht bei der dänischen Brauerei Darguner, einer Tochter der Harboes Bryggerie A/S.

Nicht nur Discounter bieten günstige Bier-Eigenmarken feil: Laut „RTL“ hat der Supermarkt Kaufland mit Stephans Bräu ebenfalls eine solche im Portfolio. Dieses Bier wird demnach bei der deutschlandweit bekannten Brauerei Feldschlösschen hergestellt. In diesem Sinne: Wohl bekomm’s.

Quelle: rtl.de