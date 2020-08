So macht ihr Berner Würstchen

Die Königin der Grillwurst-Spezialitäten: So macht ihr Berner Würstchen – Würstchen ist nicht gleich Würstchen. Hunderte, wenn nicht Tausende Sorten und Zubereitungsweisen gibt es mittlerweile. Einige davon sind wahrhaftig köstlich. Darunter etwa die Wurstspezialität „Berner Würstel“. Der richtige Mix aus Speck, Käse und Würstchen, um auch einen kritischen Gaumen zu überzeugen. Doch wie bereitet man die zu? Dieses Rezept zeigt es.

Verantwortlich dafür ist der ebenso erfolgreiche wie unterhaltsame YouTube-Kanal, der auf den sowohl bescheidenen als auch soliden Namen „Klaus grillt“ hört. Der Betreiber präsentiert dort unverbrauchte und kreative Rezepte, die man in dieser Form auf anderen Kanälen dieser Art so nicht zu Gesicht bekommt – und der Erfolg gibt dem Manne recht.

Darunter eben auch seine Anleitung, wie man selbst Berner Würstchen macht – was im Übrigen alles andere als kompliziert ist, wenn man sich an seinen Rezeptvorschlag hält. Noch dazu, weil die Zutatenliste so wunderbar überschaubar bleibt: Ihr braucht dicke Bockwürstchen, die man auch ordentlich auftrennen kann, Bacon/Bauchspeck sowie Cheddar oder Butterkäse.

Das war es auch schon, der Rest ist aufpassen und Klaus’ Anleitung folgen.