Der beste Döner Deutschlands – Top 25 Rangliste veröffentlicht: Viele Dönerbuden und Restaurants wetteifern bei ihren Kunden um die Gunst, nahezu jedes davon behauptet von sich, das wohl leckerste Kebab zu servieren.

Doch wo gibt es ihn wirklich, den leckersten Döner Deutschlands? Dieser Frage nahmen sich die Tester des Reiseportals „Big 7 Travel“ an – und kürten das beste Kebab-Haus der Nation.

Zusammen mit Currywurst und Hamburger führt der Döner die Listen von Deutschlands beliebtestem Fast Food an. Doch Döner Kebab ist nicht gleich Döner Kebab: Manche schwören auf Kalb-, andere auf Hähnchenfleisch oder sogar Pute.

Welche Saucen kommen drauf und wie viele? Gehört Schafskäse oder „mit scharf“ in die Dönertasche? Wie ist es mit Rotkraut?

Die Tester von „Big 7 Travel“ gingen nicht allen diesen Fragen nach, sondern bewerteten vor allem, welcher der getesteten Döner Deutschlands ihrer Meinung nach der beste sei.

Dazu nahmen sie die Fleischqualität unter die Lupe, den Geschmack der Sauce und nicht zuletzt, welches Gemüse in der Brottasche landet. Apropos Gemüse:

Auch setzen sie sich mit der Frage auseinander, ob in eine Dönertasche überhaupt Fleisch gehört, oder ob es auch mit vegetarischen/veganen Alternativen schmeckt.

Klar, dass einige der von den Testern prämierten Läden in Berlin stehen – immerhin behauptet so mancher, der Döner wäre dort erfunden worden. Weitere Highlight-Läden stehen in Essen, Düsseldorf und Köln – auch NRW ist schließlich eine Döner-Hochburg. Und nicht jeder dieser „Läden“ ist tatsächlich nur das, es haben auch „richtige“ Restaurants in die Liste geschafft.

Das sind die 25 besten Döner-Läden in Deutschland:

25: Orkide Döner Kebab, Essen

24: Konyali, Berlin

23: Okra, München

22: Beykebab, Stuttgart

21: Tonbul Grill und Kebap Haus, Frankfurt

20: Oruc Kebab, Köln

19: MY Gemüse Döner, Düsseldorf

18: Büyük Harran Doy Doy, Köln

17: Vöner, Berlin

16: Westends Best Döner, München

15: Öz Urfa Kebap Haus, Hamburg

14: K’Ups Gemüse Kebab, Berlin

13: Kebapland, Köln

12: Olive Tree, Leipzig

11: Rüyam Gemüse Kebab, Berlin

10: Hamza Kebab, Hamburg

9: Dornbusch Kebap Haus, Frankfurt

8: Hisar, Berlin

7: Lister Döner, Hannover

6: Mangal Döner, Köln

5: Mr Kebab, Hamburg

4: TÜRKITCH Köfte & Kebap, München

3: Vivats Grill – Seit 1984, Bonn

2: Mustafa’s Gemüse Kebap, Berlin

1: Alaturka, Stuttgart

Quelle: rp-online.de