Deutschlands bester Döner wurde gewählt – Berlin gilt vielen als Hochburg des Döners. Andere schwören auf jenen aus Nordrhein-Westfalen. Doch welches Restaurant hat denn nun wohl das (aktuell) beliebteste der leckeren Fladenbrote mit Fleisch, Kraut, Salat und „scharf“? Ein Ranking der Restaurant-Gunst, das derzeit durch die Medien geht, legt zumindest eine Antwort auf diese ewige Frage nahe, die vielen Berliner Döner-Fans kaum schmecken dürfte: Sieger ist Nordrhein-Westfalen. Genauer gesagt ein Lokal in Köln, welches mit der Kür das Franchise eines bekannten Fußballprofis vom Thron gestoßen hat.

Die Nutzer des bekannten Lieferportals haben bei der Umfrage zu den „Lieferando“-Awards 2022 einen Dönerladen aus Nordrhein-Westfalen gewählt, wie „Der Westen“ berichtet. Dort heißt es auch, dass der Sieg FC-Titan Lukas Podolski kaum schmecken dürfte, denn seine Kette „Mangal Döner“ verlor damit einen Sitz unter den Spitzenplätzen. Gewonnen hat stattdessen die direkte Konkurrenz aus Köln, die von den Usern wie schon 2021 einmal mehr an die Spitze des Rankings gewählt wurde.

Der Name des Siegerlokals aus der Rhein-Metropole:

„Adana Et Restaurant“. Es konnte sich in der Gunst der Kunden in der Kategorie „Bestes Döner-Restaurant“ gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Das beste Restaurant von allen ind er ganzen Bundesrepublik ist übrigens „Pizza Electric“ aus Hamburg, das unter insgesamt 110.000 Teilnehmern zum König gekrönt wurde. Dass man in NRW nicht nur Currywurst und Döner kennt, wie man bei „Der Westen“ betont, zeigt eine weitere Auszeichnung eines Restaurants aus Nordrhein-Westfalen: Das Düsseldorfer „MaKE“ wurde von den Lieferando-Nutzern zum „besten vegetarischen Restaurant“ gekürt.

Döner-Favoriten aus der Top Ten der Umfrage in loser Abfolge:

Cuxhaven: „Toros Imbiss“,

Itzehoe: „Ali Baba Kebap Haus“

Lörrach: „Memo’s“

Neu Wulmstorf: „URFA Kebab“

Thalheim/Erzgeb: „Saman Kebap House“

Hockenheim: „Denis Döner & Pizza“

Georgsmarienhütte: „Mama Döner“

Kiel: „Dönerwerk“

Herdecke: „Derin Döner“

Der Vergleich in der Portal-Umfrage fand aber nicht nur auf Bundesebene statt:

Die Lieferando-Nutzer konnten auch innerhalb ihrer Städte abstimmen. Für Nordrhein-Westfalen nennt der Bericht die besten Restaurants mit Lieferservice und zeigt, wo alle anderen Kategorien zu finden sind. Unter diesem Link ( https://www.lieferando.de/awards/2022/de/home ) kann man sich direkt über die Restaurant-Favoriten in seiner Stadt informieren.

Die besten Restaurants mit Lieferservice in NRW sind demnach etwa:

Aachen: „Lukull“

Bonn: „Jannis Taverne“

Bochum: „Sushi Mikado“

Bielefeld: „Döner und Pizzahaus“

Dortmund: „Tasty Burger”

Duisburg: „Poseidon” (zum zweiten Mal in Folge)

Düsseldorf: „Fleischfrei Vegan“ (zum zweiten Mal in Folge)

Essen: „La Fiamma”

Gelsenkirchen: „Pizzeria Bella Nora“

Krefeld: „Indische Küche“

Köln: „MaKe.”

Mönchengladbach: „Xpress powered by Salt N’Pepa“

Münster: „Reiskörnchen“

Oberhausen: „Pizzeria Alfredo“

Wuppertal: „Da Noi“

