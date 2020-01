Deutsches Bier in der Krise

Autor: Bernhard Trecksel

Deutsches Bier in der Krise: Absatz geht um Millionen Liter zurück – Für die Bierindustrie fängt das Jahr mit einer unerfreulichen Nachricht an. Aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes geht hervor, dass der Bierabsatz im Jahr 2019 auf 9,2 Milliarden Liter gefallen war – 1,9 Prozent bzw. 180 Millionen Liter weniger, als noch 2018 der Fall gewesen war. Damit reißt der Trend sinkender Absatzzahlen wohl nicht ab.

Knapp 80 Prozent des Bieres 2019 sollte in der Bundesrepublik verbraucht werden, die übrigen 20 Prozent waren für den Export bestimmt. Dabei verbuchte die Branche beim Export in Nicht-EU-Länder sogar minimalen Zuwachs auf 0,7 Milliarden Liter, immerhin 3,4 Prozent. Doch der Bierabsatz befindet sich seit 1993 auf einem Abwärtstrend, sank seitdem um ganze 20 Prozent bzw. zwei Milliarden Liter.

Zwar verdoppelte sich in dieser Zeit der „der steuerfreie Absatz (Exporte und Haustrunk)“, aber der versteuerte Inlandsabsatz fiel gar um ganze 30 Prozent

Holger Eichele, Geschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, erläuterte diese Entwicklungen gegenüber „Bild“: „Die Zahlen belegen, dass 2019 für unsere Branche ein forderndes Jahr war.“ Es sei nicht gelungen, den Absatz des Vorjahres zu erreichen – und dies überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden zum Trotz.

Eine weitere Erklärung für Eichele: Es habe im letzten Jahr an Sport-Großereignissen wie etwa einer Fußball-WM gefehlt. Zudem wachse das Segment der alkoholfreien Biere noch immer stark, werde aber nicht in die Absatzzahlen eingerechnet – immerhin ein Marktanteil von sieben Prozent.

2018 war der Sommer sehr heiß gewesen, zudem fand seinerzeit die Fußball-WM statt – dementsprechend hatte die Branche leicht stärkere Absatzzahlen verzeichnet

Eichele unterstrich, dass die Bierindustrie nicht nur demografische Entwicklungen, sondern auch einen anhaltenden Trend zu einer gesünderen Lebensweise mit weniger Alkoholkonsum sowie den allgemeinen Kostendruck nebst dem anhaltenden Preisdruck des Handels zu spüren bekomme.

All diesen Entwicklungen zum Trotz, so betonte Eichele, bleibe die deutsche Bierbranche „bei der Produktionsmenge und einer Vielfalt von über 6500 verschiedenen Biermarken mit großem Abstand die Nummer Eins in Europa“.

Quelle: bild.de