Bolognese, Napoli oder Carbonara?: So essen Deutsche Pasta am liebsten – Nudeln, Saucen und entsprechende Gerichte gibt es in so vielfältigen Formen, dass jedwede Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde. Das beliebte Gute-Laune-Essen zählt zu den Favoriten der Deutschen. Doch auf welche Weise bereiten sie Nudeln am liebsten zu? Mit Bolognese-Sauce? Dürfen es doch eher die Spaghetti Napoli sein? Oder ist es gar die Lasagne? Was ist mit Tortellini? Eine Umfrage liefert die Antworten.

Durchgeführt wurde diese Mitte 2022 vom Kochboxen-Unternehmen „HelloFresh“. 1.500 Menschen aus Deutschland wurden hier zu ihren Nudel-Gewohnheiten befragt. Wenig überraschend: Die meisten bevorzugen Spaghetti mit ganzen 36,44 Prozent der Antworten. 13,1 Prozent mögen lieber Makkaroni, knapp dahinter kommen knapp gleichauf die Lasagne mit 12,83 Prozent sowie die Drehnudel Fusilli.

Weiter abgeschlagen:

Tortellini. Mit lediglich 9,24 Prozent gönnt sich nur jeder Zehnte die gefüllten Nudeln. Auch Penne (9,44 Prozent) sowie die klassischen Bandnudeln Tagliatelle (8,38 Prozent) bewegen sich in der Pasta-Gunst der Kunden nicht besonders hoch. Umso eindeutiger die Entscheidung, ob man seine Nudeln bissfest bevorzugt, oder sie weichgekocht will: Ganze 72,21 Prozent mögen Nudeln mit Biss und wollen sie „al dente“. Pasta aus klassischem Hartweizen ist übrigens bei 57,38 Prozent der Befragten der Favorit.

Immerhin noch 18,75 Prozent mögen Nudeln aus Dinkel, 13,23 Prozent essen auch gerne mal „Zoodeln“, also „Nudeln“ aus hauchdünn geschälten Gemüsestreifen. Ebenso wie bei der Bissfestigkeit spricht auch die Saucenvorliebe in der Umfrage eine eindeutige Sprache: Die Bolognese ist auf Platz eins. Fast jeder Zweite liebt seine „Bolo“ mit 48,14 Prozent. Platz zwei konnte sich mit 17,22 Prozent die Pasta carbonara sichern.

Bronze schnappte sich:

Die Arrabiata. Immerhin 13,76 Prozent mögen es bei der Sauce also ein bisschen schärfer. 10,97 Prozent der Befragten mögen auch gerne die klassische Pasta Napoli, mit 9,91 Prozent greifen beinahe ebenso viele auch zur Gorgonzola-Sauce. 82 Prozent der Befragten wollen zudem noch etwas zur Abrundung oben auf ihren Nudeln: Die knappe Mehrheit greift dafür ganz klassisch zum Parmesan (51,80 Prozent). Doch es gibt doch viele Befragte, die dazu Gouda, Cheddar, Mozzarella oder Emmentaler bzw. irgendeinen anderen Käse nehmen, der gerade zur Hand ist (22,27 Prozent).

Quelle: t-online.de