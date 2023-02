Deutliche Preiserhöhung: Produkte aus deutscher Großbrauerei werden teurer – Bereits im vergangenen Jahr hatten einige Getränkehersteller und Verbandssprecher auf die Krisen in ihrer Branche hingewiesen. Ein Hersteller kündigte 2022 Preiserhöhungen an, die sich nun bemerkbar machen werden. Denn bereits zum 1. März 2023 werden die Preise für einige Getränke eines namhaften Herstellers in der Bundesrepublik steigen.

Konkret müssen sich Verbraucher darauf einstellen, dass sie bei Biermarken tiefer in die Tasche greifen müssen, wie „Chip“ unter Berufung auf dpa berichtet. Zuerst hatte mit der Radeberger Gruppe der größte deutsche Bierhersteller eine Preiserhöhung angekündigt. Nun zieht auch die Großbrauerei Krombacher nach, deren Produkte ab dem 1. März ebenfalls teurer werden. Krombacher hatte dies bereits im Oktober letzten Jahres angekündigt.

Seinerzeit vermeldete ein Unternehmenssprecher der Brauerei:

„Wir haben unseren Kunden eine Erhöhung angekündigt zum 1. März 2023 über alle Produkte hinweg.“ Im Oktober wurde zudem bekannt, dass neben den Bieren des Unternehmens auch das Malzgetränk Vitamalz sowie alkoholfreie Erfrischungsgetränke der Krombacher-Tochter Schweppes betroffen sein werden. Zuletzt waren die Preise für Krombacher-Biere im Frühjahr vergangenen Jahres erhöht worden.

Zur Begründung sagte der Sprecher, die Kostenexplosion bei Energie und Rohstoffen sei Anfang des Jahres noch nicht absehbar gewesen. Der Schritt dürfte viele Menschen betreffen, die die Produkte des Unternehmens mögen. Denn wie das Getränkemagazin „Inside“ in einem Ranking ermittelte, ist Krombacher seit Jahren die meistgetrunkene Biermarke in der Bundesrepublik. Auch Vitamalz und Schweppes sind vergleichsweise beliebte Marken mit zugkräftigen Namen.

Es gibt jedoch Unklarheiten

Wie im Artikel erläutert, ist nicht geklärt, in welchem Umfang Preiserhöhungen von den Marktführern akzeptiert und an den Endverbraucher weitergegeben werden. So erzielt der Handel insbesondere bei den großen Pilsmarken einen Großteil seines Absatzes über wöchentliche Aktionen. In den Werbeprospekten nimmt Bier oft einen prominenten Platz ein.

Quelle: chip.de