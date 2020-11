Der stärkste Gin der Welt kommt auf den Markt – Für Fans von aromatischem Gin gibt es im wahrsten Sinne des Wortes starke Neuigkeiten. Denn ein Unternehmen hat nach eigener Aussage am „Geist der Alchemie“ des Getränks gearbeitet und bringt einen Gin auf den Markt, der nicht nur durch einen runden Geschmack, sondern dazu durch reine Nennwerte bestechen soll: Dies ist der „Anno Extreme 95“ – und der Name ist Programm.

Wer auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk für Gin-Fans ist, könnte bei dem englischen Hersteller mit dem „Anno Extreme 95“ fündig werden und Freunde und Familie beim nächsten Tasting überraschen. Bei dem Unternehmen ist man hörbar stolz auf das Produkt, das ehemalige Rekordhalter mit einem Wert von 95 Volumenprozent Alkohol in ihre Schranken verweist. Entsprechend heißt es in einer Mitteilung:

„Ein Gin, der Tropfen für Tropfen mehr Kraft und Geschmack enthält als jede andere Spirituose auf der Welt.“

Anno führt aus: „Wir verwenden eine ausgedehnte Destillation mit einer Mischung aus eingeweichten und dampfgegossenen pflanzlichen Stoffen, um ein intensives Aroma zu extrahieren, verpackt in einer 20-cl-Flasche.“ Dabei ist dem Hersteller wichtig, zu betonen, dass man „Anno Extreme 95“ am besten in einem gesunden Mischverhältnis genießt:

„Mit nur 5 ml erhalten Sie einen vollmundigen Gin & Tonic mit 75 Prozent weniger Alkohol. Alternativ erhalten Sie mit einer 25-ml-Portion einen intensiven botanischen Genuss mit einer höheren Stärke.“ Seinen Geschmack bekommt der Gin von Anno durch eine Vielfalt an Pflanzenauszügen, darunter Fenchel, Koriander, Muskatnuss und Süßholz.

Beim Verkosten soll er zuerst „robusten Wacholder und sanfte Gewürze“ freisetzen, bevor ein „frischer Zitrusfruchtbiss und süßen Kräuternoten“ den Geschmack weicher werden lassen. Im Abgang ist „Anno Extreme 95“ demnach „lang, trocken und komplex mit Anklängen von warmer Lakritze“.

Wir konnten „Anno Extreme 95“ leider noch nicht probieren. Fest steht aber, dass damit der schwedische Gin „Strane Ultra Uncut“ mit 82,5 Prozent Volumenalkohol entthront ist, was die reine alkoholische Intensität betrifft. Wohl bekomm’s. Solltet ihr neugierig geworden sein, so findet ihr den Online-Shop des Unternehmens hier.

