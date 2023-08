Das passiert, wenn man 7 Tage auf Zucker verzichtet – In Deutschland ist der Verzehr von Zucker ein weit verbreitetes Phänomen, wobei jeder Deutsche täglich durchschnittlich viermal mehr Zucker zu sich nimmt, als von Ernährungsexperten empfohlen. Während die Empfehlung bei etwa 6 Teelöffeln pro Tag liegt, konsumiert der durchschnittliche Bürger 35 Kilogramm im Jahr – und damit vier Mal so viel! Dieser massive Anstieg des Zucker-Konsums in den letzten Jahrhunderten fällt zeitlich mit einer Zunahme von Übergewicht und Fettleibigkeit zusammen. Dennoch ist eine gewisse Menge Zucker für das Überleben notwendig.

Selbstexperiment: 7 Tage ohne raffinierten Zucker

Der Youtuber tomatolix entschied sich für ein Selbstexperiment, bei dem er 7 Tage lang auf raffinierten Zucker verzichtete. Die ersten Tage waren für ihn alles andere als einfach. Er fühlte sich schlapp, hatte Kopfschmerzen und schlechte Laune. Auch die Suche nach zuckerfreien Lebensmitteln im Supermarkt gestaltete sich schwierig. Überraschenderweise enthielt sogar Orangensaft vom Discounter fast genauso viel Zucker wie eine gleich große Menge Cola, wodurch beide Getränke gesundheitlich als nicht besonders vorteilhaft bewertet wurden.

Doch nach einigen Tagen des Verzichts bemerkte tomatolix positive Veränderungen. Er fühlte sich fitter, und sein Körper schien sich an den Mangel an Zucker gewöhnt zu haben. Tatsächlich verlor er im Laufe des Experiments eine beträchtliche Menge Gewicht und fühlte sich in seinem Alltag viel aktiver. Die anfänglichen Entzugserscheinungen waren komplett verschwunden.

Schlussfolgerung des Experiments

Das Ergebnis des Selbsttests zeigte, dass der Verzicht auf Zucker zwar anfangs mit Schwierigkeiten verbunden sein kann, aber langfristig positive Auswirkungen auf das Gewicht und die allgemeine Aktivität haben kann. Der Youtuber tomatolix hat angekündigt, dass er in Zukunft nicht vollständig auf Zucker verzichten, aber bewusster auf seine Ernährung und seinen Zucker-Konsum achten wird. Dieses Experiment wirft ein Licht auf die Auswirkungen von Zucker auf die Gesundheit und könnte dazu beitragen, das Bewusstsein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Zucker zu schärfen.

Quelle: film.tv