Farbgebung verdutzt bis heute Haribo-Fans: Danach schmecken die grünen Goldbären wirklich – In vielen ausländischen Gebieten ist man Berichten zufolge regelrecht geschockt, wenn man hört, wonach die grünen Gummibärchen von Haribo wirklich schmecken sollen. Hierzulande, im Geburtsland des Klassikers, sollte man darüber eigentlich im Bilde sein, doch zur Sicherheit tun wir es an dieser Stelle auch noch einmal kund. Wer weiß, vielleicht wusstet ihr ja auch noch nicht, welche Geschmacksrichtung grüne Goldbären haben.

Der berühmte Werbesong des Unternehmens betont ja, wie froh sowohl Jungvolk als auch Erwachsene über die Produkte sein werden. Auch noch nach diesem Artikel? Denn kommt es zu den grünen Goldbären, brechen teils erbitterte Debatten im Netz wie auch am Tisch in der Wirklichkeit aus. Wonach schmecken die Goldbären eigentlich? Und welche Geschmacksrichtung haben insbesondere die grünen Vertreter? Die Zutatenliste enthüllt bestimmte Fruchtaromen, doch welches teilt man welcher Farbe zu?

Auf dem Forum Reddit debattiert man:

Ein entsprechendes Posting aus grauer Netz-Vorzeit wird bis heute teils witzig diskutiert, wie man bei „LADbible“ erklärt. Dort hinterließ jemand folgenden englischsprachigen Kommentar: „Ich erwarte den Urteilsspruch darüber, ob die grünen Gummibärchen von Haribo nun nach Erdbeer oder Apfel schmecken.“ Man mag da erst einmal verdutzt schauen, wenn bei einem grünen Gummibärchen die rote Erdbeere als Geschmacksrichtung ins Spiel gebracht wird.

Doch tatsächlich ist es so: Die Geschmacksrichtung der grünen Goldbären ist Erdbeer. Bumm. Wir haben es gesagt. Sitzt ihr wieder? Haribos Evergreen hat fünf Geschmacksrichtungen: Ananas, Zitrone, Himbeere, Orange und die erwähnte Erdbeere. Bei den meisten entspricht die Farbe tatsächlich dem Geschmack, obschon das Fruchtfleisch der Ananas in der Natur nicht weiß ist. Doch Apfel ist gar nicht dabei. Erdbeere kommt bei den grünen Bärchen zum Einsatz.

Wenig überraschend spaltet diese Erkenntnis das ganze Netz:

Auf Twitter kommentierte jemand: „Ich dachte wirklich, sie hätten Apfelgeschmack. Alter, keine Ahnung was ich jetzt denken soll.“ Jemand anders stört sich an einem anderen Faktor: „Grüne Erdbeere ist offenkundig am seltsamsten, aber für alle geht weiße Ananas in Ordnung???“ Knallhart antwortete jemand: „Tut mir so leid, dass ihr keine Packung lesen könnt.“

Wieder ein Mysterium gelöst.

Quelle: ladbible.com