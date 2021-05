Coca-Cola: Neues Trendgetränk erstmals mit Alkohol – Dass Getränke-Großkonzerne auch alkoholische Getränke anbieten, ist üblich und bei den Kunden beliebt. Nun will aber ein Firmenriese in diesem Segment mitmischen, der bis dato nicht für Alkohol in seinen Produkten bekannt war, sondern sich einen Namen mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken gemacht hatte – Coca-Cola.

Der US-Gigant hat allerdings seit geraumer Zeit drei Sorten eines alkoholischen Trendgetränks in den USA auf den Markt. Nun will Coca-Cola auch Deutschland mit dem sogenannten „Topo Chico Hard Seltzer“ erobern. Seit Ende April findet man das alkoholische Coca-Cola-Mischgetränk in den deutschen Regalen. Kennern könnte der Name „Topo Chico Hard Seltzer“ eventuell bekannt vorkommen.

So ist die Marke „Topo Chico“ bei Barkeepern in den USA und Lateinamerika beliebt. „Hard Seltzer“ ist hingegen ein Gemisch aus Wasser und Alkohol, das in Übersee überaus beliebt ist. Coca-Cola bringt beides mit seinem neuen Trendgetränk zusammen.

Bjorn Jensen, Geschäftsführer von Coca-Cola in Deutschland, Dänemark und Finnland zur Markteinführung in Deutschland: „Auch wenn man vielleicht noch nicht davon gehört hat, sind wir davon überzeugt, dass Topo Chico Hard Seltzer – dank seines erfrischend milden Geschmacks – eine Bereicherung für Momente mit den engsten Freunden sein wird.“

„Topo Chico Hard Seltzer“ gibt es derweil in Dosen und das in drei verschiednen Geschmacksrichtungen zu kaufen – Tangy Lemon Lime, Tropical Mango und Cherry Acai. Alle Sorten sind vegan, glutenfrei und enthalten pro Dose etwa vier Volumenprozente Alkohol.

Quelle: t-online.de