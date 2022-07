Softdrink-Gigant hebt die Preise deutlich an

Coca-Cola: Softdrink-Gigant hebt die Preise deutlich an – Die aktuelle Teuerungswelle macht auch vor Softdrinks nicht halt. Als erstes zieht Marktführer Coca-Cola die Preise an und dürfte Experten zufolge damit ein Signal an die gesamte Branche senden. Weitere Hersteller werden mit großer Wahrscheinlichkeit nachziehen.

Der neuen Preisliste zufolge sollen die Getränke des Softdrink-Giganten laut „Ruhr24“ bereits ab dem 1. September teurer werden.

Und damit deutlich früher als üblich, wurden die Preise in den vergangenen Jahren doch für gewöhnlich erst am 1. November angehoben, wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet.

Hinsichtlich des geplanten Preisanstieges sprach Coca-Cola-Vertriebschef Florian von Salzen von einer Erhöhung „im höheren einstelligen Prozentbereich“. Geht man mit Blick auf den bisherigen Preis bei Rewe von 1,19 Euro pro Liter vom Maximum von 9 Prozent aus, könnte die Flasche Cola ab September rund 1,30 Euro kosten.

Könnte, wohlgemerkt – denn es bleibt abzuwarten, wie die Einzelhändler auf die neuen Preise reagieren. Insbesondere Edeka hat in den letzten Jahren durch offensive Preiskämpfe mit den Herstellern von sich Reden gemacht und stand auch schon mit Coca-Cola im Clinch.

Damit man nicht die eigene Verfügbarkeit gefährde, würde man die Erhöhung bereits zum September anregen, erklärte von Salzen der „LZ“, und damit für „Planungssicherheit und Verlässlichkeit“ sorgen.

Eine weitere Preisanpassung im November soll es dann aber immerhin nicht mehr geben.

Quellen: ruhr24.de , lebensmittelzeitung.net