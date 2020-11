Churros selber machen Rezept – Gute Churros sind hierzulande gar nicht so einfach zu bekommen. Ihr wisst schon, diese länglichen Krapfen mit sternförmigem Querschnitt aus Spanien, die oft mit Schokolade serviert werden. Im Zweifelsfall kann man das iberische Fettgebäck aber auch ganz einfach selbst zubereiten. Wir zeigen euch, wie.

Ihr benötigt folgende Zutaten:

Für die Churros:

150 ml Wasser

20 g Zucker

40 g ungesalzene Butter

110 g Mehl

2 Eier

Speiseöl

Für die heiße Schokolade:

50 g dunkle Schokolade

25 g Zucker

120 ml Milch

4 g Maisstärke

10 ml Wasser

Churros selber machen – Rezept:

Gebt 150 ml Wasser, 20 g Zucker und 40 g ungesalzene Butter in einen Topf und kocht das ganze bei mittlerer Hitze auf. Stellt die Temperatur dann auf niedrig, gebt 110 g Mehl hinzu und verrührt alles kräftig, bis ihr eine teigige Masse erhaltet. Diese gebt ihr ihr nun in eine Schüssel und drückt sie an den Schüsselwänden etwas platt, sodass der Teig für zehn Minuten in Ruhe gehen kann.

Ist die Wartezeit vorüber, schlagt ihr ein Ei auf und gebt es in den Teigkrater. Verknetet nun die Masse mit dem Ei, bis der Teig wieder schön geschmeidig geworden ist. Ein zweites Ei hinzugeben, und noch mal von vorne.

Füllt die Masse nun in einen Spritzbeutel mit Sterntülle und formt daraus kleine Würste. Idealerweise immer zwei Stück auf kleinen Stücken Frittierpapier. Erhitzt Speiseöl in einer hohen Pfanne und gebt eure noch rohen Churros auf dem Papier ins Öl. Wenn die Churros nach kurzer Zeit oben schwimmen, könnt ihr das Papier mit einer Kochzange wieder herausholen.

Vergesst nicht, die Churros im Öl zu wenden, damit sie auch gleichmäßig von allen Seiten schön braun und knusprig werden. Ist dies schließlich der Fall, könnt ihr die leckeren Lümmel aus dem Öl holen und euch um die Schokolade kümmern.

Gebt dazu 50 g dunkle Schokolade zusammen mit 25 g Zucker und 120 ml Milch in einen kleinen Topf und lasst die Schokolade unter stetigem Rühren bei niedriger Temperatur langsam schmelzen. Verrührt in einer Schüssel nun 4 g Maisstärke mit 10 ml Wasser und gebt die Mischung in den Topf. Ordentlich durchrühren und dabei aufkochen, das war es eigentlich auch schon.

Richtet die Churros am besten in einer länglichen Schüssel auf Fettpapier an und serviert dazu die Schokolade zum Dippen in einer Schale.

Euch sei wie immer ein guter Appetit gewünscht.