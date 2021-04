Capri-Sun: Neue Variante aus dem Tiefkühlregal – Die gute alte Capri-Sonne, seit 2017 Capri-Sun, kennen wohl die meisten von uns. Eines dieser Kult-Getränke, die man noch aus seiner Kindheit kennt und auch heute noch gerne trinkt. Mittlerweile ist das Fruchtsaftgetränk mit Geschmacksorten von Orange, Kirsche über Cola und mittlerweile vielen anderen Varianten weltweit bekannt.

Als Safttüte oder auch gerne Trinkpäckchen bezeichnet – und mit dem ikonischen Aussehen. Nun soll es bald eine ganz neue Variante geben: Denn Capri-Sun plant, sein Angebot auch auf die Tiefkühlregale der Supermärkte auszuweiten. So hat das Unternehmen nun zum ersten Mal in der Firmenhistorie eine Lizenz für Speiseeis erworben.

Marketing-Chefin Judith Förster gegenüber der Lebensmittelzeitung „Capri-Sun und Eis passen perfekt zusammen“. Die Idee eines Capri-Sun-Wassereises mit den beliebtesten Geschmacksrichtungen sollte auch beim Kunden recht sicher auf Gegenliebe stoßen.

Darüber hinaus will Capri-Sun generell an seiner Verpackung arbeiten, um diese nachhaltiger zu gestalten. Diesbezüglich sitzt das Unternehmen schon an einem neuen Verpackungskonzept. 2021 sollen die Einwegplastik-Halme durch solche aus Papier ersetzt werden.

Ein guter erster Schritt seitens Capri-Sun, um die Verpackung seiner Kultgetränke umweltfreundlicher zu machen.

Quelle: merkur.de