Burger King: Fast-Food-Gigant richtet sich neu aus – Das Jahr 2021 bleibt weiter in den Fängen der Corona-Pandemie und weiterhin haben viele Unternehmen unter den wirtschaftlichen Folgen zu leiden. Auch der Fast-Food-Gigant Burger King verzeichnete hohe Umsatzeinbußen. Nun überrascht das Unternehmen mit einer großen Neuausrichtung im Jahr 2021.

Dabei will man nicht nur mit einem neuen Logo, sondern auch mit massiven Änderungen sowohl bezüglich der Bestellungen als auch verwendeter Zutaten aufwarten. Burger King startete bereits im letzten Jahr mit seinem neuen Take-Away-Konzept, das man nun weiter ausbauen will. Dazu zählt auch der Drive-Through-Bereich, der nach Vorstellungen des Branchenriesen bald zwei bis drei parallele Autospuren für den Drive-in ermöglichen soll.

Im Detail plant man derzeit, in den Schnellrestaurants sowohl die Sitzgelegenheiten als auch die Küche in den ersten Stock zu verlegen. Dadurch soll Platz geschaffen werden, um im Erdgeschoss den Drive-in für Kunden mit dem Auto zu erweitern. Darüber hinaus will man Bestellungen, die per App getätigt wurden, an einer der Außenwände zur Abholung bereitstellen.

Zusätzlich soll es für die Burger-King-App weitere Optionen geben und zusätzliche Bestellterminals sollen zur Verfügung gestellt werden. Einschneidende Änderungen wird es zudem ab Februar 2021 geben. Denn dann sollen die Zutaten für Gerichte des Unternehmens noch natürlicher werden.

Bedeutet laut Burger King: „Unser Essen kommt ohne Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker sowie ohne künstliche Aromen aus“. Die Fast-Food-Kette bewirbt dies bereits wie zum Beispiel bei ihrem Whopper mit dem Slogan „Echte Flammen. Echter Geschmack.“ Wie sich das geschmacklich am Ende auswirkt, werden wir bald testen können.

Eine letzte Änderung gibt es zusätzlich auch beim Logo von Burger King, das nach 1999 erstmals ein neues Design erhält. So prangt bald das Markenlogo in eher puristischer Form, die an das Markenzeichen erinnert, das Burger King zwischen 1969 bis 1999 verwendete. In einer Pressemeldung heißt es:

„Das neue Branding besticht durch eine einfache Formensprache mit mutigen, kräftigen Farben. Ziel: Das authentische Essenserlebnis und die frischen Zutaten bei Burger King sollen noch stärker in den Vordergrund der eigenen Markenidentität gestellt werden.“

