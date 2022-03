Warnung des Bauernverbands: Brot könnte bald zehn Euro kosten – Der weiter andauernde Krieg in der Ukraine hat mittlerweile auch hierzulande in vielen Bereichen seine negativen Folgen gezeigt. Experten befürchten, dass es in naher Zukunft hierzulande zu einer wahren Preisexplosion bezüglich diverser Lebensmittel kommen könnte.

Nun warnt der Bauernverband, dass wegen der steigenden Weizenpreise, die sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt haben, auch Brot schwindelerregende Preise erzielen könnte. Daher warnte jetzt Klaus-Peter Lucht, seines Zeichens Vizepräsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, gegenüber „Bild“: „Brot könnte bald zehn Euro kosten!“

Einige Produkte könnten ganz aus den Regalen verschwinden

Laut einer Analyse der „Lebensmittel Zeitung“ stieg der Preis für ein Kilo Weizenmehl von 39 auf mittlerweile 45 Cent. Generell sehen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in den Supermärkten merklichen Lebensmittelpreiserhöhungen gegenüber. Alleine der Discounter Aldi hat bei 150 seiner Produkte die Preise erhöht.

Der Vizepräsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein Klaus-Peter Lucht befürchtet, dass einige Produkte sogar ganz aus den Regalen der Supermärkte und Discounter verschwinden könnten. Dazu zählen zum Beispiel Sonnenblumen- und Rapsöl, aber auch Produkte wie Aprikosenmarmelade. Bereits jetzt ist beispielsweise Sonnenblumenöl vielerorts ausverkauft.

Quelle: bild.de