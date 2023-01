Bierpreise steigen: Joints könnten bald günstiger sein als Bier – Freunde des allseits beliebten Gerstensafts sehen sich immer weiter steigenden Preisen gegenüber. Und die Zukunft bezüglich der Bierpreise zeichnet kein gutes Bild. Bereits jetzt zahlt man in vielen Kneipen und anderen Einrichtungen fast fünf Euro für ein Bier.

In manchen Läden darf man sogar mehr berappen. Das dürfte aber noch nicht alles gewesen sein. Denn der Brauereiverband Berlin-Brandenburg warnt wegen immer weiter steigender Preise davor, dass sich diese Entwicklung auch weiter auf das Bier auswirken könnte. Demnach seien dann bis zum Ende des Jahres Bierpreise von satten 7,50 Euro möglich, für ein Bier, wohlgemerkt.

Preisexplosion in vielen Bereichen

Die Gründe für die Preisexplosion sind mannigfaltig. Dass ein Bier bald kurz vor Mondpreisen steht, erklärt Brauerbund-Chef Holger Eichele anhand von einigen Beispielen. So haben sich Strom und Gas um 750 Prozent verteuert. Hinzu kommt ein Preisanstieg bei Kronkorken um 120 Prozent. Auch Braumalz ist um 90 Prozent und Hopfen um 35 Prozent teuerer geworden.

Hinzu gesellen sich Preisanstiege von 40 Prozent für Bierkisten, 70 Prozent bei Neuglas, 90 Prozent bei Kohlensäure und auch die Kosten für Etiketten sind um 30 Prozent gestiegen. All dies führt am Ende dazu, dass dies auf das eigentliche Bier umgeschlagen wird und dann eben Preise bis zu 7,50 Euro im Bereich des Möglichen sind.

Joints könnten billiger als Bier werden

Mit Blick auf die baldige Legalisierung von Cannabis in Deutschland, könnte dann sogar ein Joint wesentlich günstiger sein als ein Bier. Derzeit kostet ein illegal in Deutschland gekaufter Joint mit einem durchschnittlichen Cannabis-Gehalt von 0,33 Gramm zwischen drei und fünf Euro, exklusive Nebenkosten. Was schließlich legale Joints hierzulande kosten werden, ist noch nicht bekannt.

Allerdings sagte Karl Lauterbach in der Sendung „Hart aber Fair“: „Wir werden den Preis von Cannabis so steuern müssen, dass sich der Schwarzmarkt nicht mehr halten kann.“

Quelle: bild.de