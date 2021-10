Bierpreise: Preise bei etlichen Bier-Sorten steigen – Ohne Frage zählt Bier seither zu den beliebtesten Getränken hierzulande. Egal ob auf Partys, in der Disco, auf Veranstaltungen oder zu Hause: Der Gerstensaft in all seinen Variationen ist aus Deutschland nicht wegzudenken. Während in allen Bereichen des Lebens die Kosten steigen, trifft es nun auch das Bier.

Zahlreiche Biersorten sollen ab dem kommenden Frühsommer 2022 merklich teurer werden. So hat kürzlich die Radeberger-Gruppe vermeldet, dass sich die Preise für ihre Biere ab März 2022 deutlich erhöhen werden. Demnach sollen pro Hektoliter ganze sechs Euro mehr anfallen. Das wird sich dann auf den Verbraucher bezüglich der Flaschenbier-Preise auswirken.

Nun ist es gut möglich, dass auch andere Produzenten im kommenden Jahr nachziehen und ihre Preise erhöhen. Hierbei werden all die regionalen Brauer auf die Produzenten der Premium-Pils-Marken schauen. Denn üblicherweise erhöhen sie erst dann ihre Preise, wenn es die großen Unternehmen der Branche tun. Das letzte Mal, da die Preise flächendeckend pro Flasche Bier stark erhöht wurden, liegt mittlerweile drei Jahre zurück.

Nachfolgend alle Bier-Marken des Radeberger-Konzerns, die im kommenden Jahr teurer werden:

Allgäuer Brauhaus

Altenmünster

Berliner Kindl und Berliner Kindl Weisse

Berliner Pilsner

Binding

BraufactuM

Brinkhoff's No. 1

Clausthaler

DAB

Dortmunder Kronen

Dom Kölsch

Freiberger

Gilden Kölsch

Guinness

Grüner Bier

Hasen

Henninger

Hop House 13

Hövels

Jever und Jever Fun

Kilkenny

Kloster Scheyern Biere

Krusovice

Mahn & Ohlerich

Oberdorfer Helles

Radeberger Pilsner

Rostocker

Schlösser Alt

Schöfferhofer und Schöfferhofer Weizen-Mix

Schultheiss

Sion Kölsch

Sternburg

Stuttgarter Hofbräu

Tucher

Ur-Krostitzer

Wicküler

Quelle: infranken.de