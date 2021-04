Männer-Essen: Der Bic-Mac-Braten – Er ist die Königsklasse des feinen Mittagessens am Sonntag: Ein guter Braten und die Welt sie gleich ganz anders aus. Nun lässt sich an dem Klassiker auch nicht viel optimieren, sollte man meinen. Doch weit gefehlt, im Netz existiert eine ganze Welt kreativer und ausgefallener Bratenrezepte, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Oder wann habt ihr zuletzt von einem Schichtbraten gehört, der mit dem Geschmack und den Zutaten eines Bic Mac aufwartet?

Unsere Antwort auf eine solche Frage wäre wohl ebenfalls sehr ungläubig ausgefallen, hätten wir nicht beim Durchstöbern des Netzes auf der Suche nach neuen Rezepten für unsere kleine Rubrik „Männer-Küche“ den Kanal von „Milupa Outdoor“ entdeckt. Dessen Betreiber wandert und campt wohl nicht nur gerne, sondern haut zwischendurch auch feine Rezepte für den Wok, den Grill oder den Dutch Oven heraus.

Im vorliegenden Video ist das der Bic-Mac-Schichtbraten, der das beste aus einem köstlichen Braten mit dem kombiniert, was die Fans so am Bic Mac lieben, unter anderem Cheddar und der leckeren Sauce. Das Rezept ist dabei kinderleicht nachzukochen und wird vom Kanalbetreiber schön erklärt. Alles, was ihr dazu noch benötigt, ist eben besagte Sauce.

Doch verzweifelt nicht, denn wie man Bic-Mac-Sauce zubereitet, haben wir auf unserem Portal schon vor längerer Zeit für euch zusammengestellt. Das Rezept für den unverzichtbaren Klassiker findet ihr unter diesem Link. Dann mal viel Spaß beim Nachkochen und unseren ausdrücklichen Respekt an „Milupa Outdoor“ für sein – Pardon – geiles Bratenrezept.