Schlechte Pizzeria verrät sich an zwei Dingen

Alltagstipp von Pizzabäckern: Schlechte Pizzeria verrät sich an zwei Dingen – Wohl nur wenige Köstlichkeiten auf Erden sind so beliebt wie die ursprünglich aus Italien stammende Pizza. Bei einer deutschlandweit durchgeführten Befragung durch das Unternehmen „HelloFresh“ bestätigten stattliche 90 Prozent von 1.500 Teilnehmern, sich mindestens einmal im Monat eine Pizza auswärts zu gönnen. Doch Pizzeria ist nicht gleich Pizzeria – Experten erläutern, worauf man als Besucher achten sollte.

Wie ein Artikel bei „ Chip“ ausführt, gaben bei der Umfrage übrigens 35 Prozent der Befragten die Sorte „Salami“ als ihren Favoriten unter den Pizzen an. Die lässt sich natürlich auch hervorragend tiefgekühlt genießen – doch wen es in eine Pizzeria zieht, der kann an zwei Merkmalen deren Qualität erkennen. Beim „Business Insider“ wollte man es nämlich ganz genau wissen, wie „Chip“ erläutert – und suchte die „L'Antica Pizzeria da Michele“ auf.

Dieses Restaurant kennt man aus dem Film „Eat, Pray, Love“

Die beiden Betreiber Francesco Zimone und Michele Rubini gaben dem „Business Insider“ Auskunft über die grundlegenden Merkmale einer guten Pizzeria – oder eben einer solchen, auf die dieses Prädikat nicht zutrifft. Rubini fungiert im Spitzenrestaurant als „Chefpizzaiolo“, darf also mit Fug und Recht als Experte für Pizza erachtet werden. Die Bewertung einer Pizzeria kann man den beiden Fachleuten zufolge als Besucher demnach bereits vornehmen, bevor man überhaupt auch nur einen Bissen gekostet hat.

Der Geruch des Lokals sowie das Aussehen der potentiellen Köstlichkeit auf fremden Tellern geben es preis: Ein guter Käse ist demnach bereits an der Weise zu erkennen, auf die er schmilzt. Sollten Käse und Pizzasauce einen starken Kontrast bilden und sich nicht vermengen, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Käse entweder minderwertig ist oder nicht sachgemäß zubereitet wurde. Auch sollten Besucher einer Pizzeria stets auf den Duft im Lokal achten: Sprechen einen die Aromen nicht augenblicklich an, raten die Experten zu einem möglichen Wechsel des Restaurants.

Ein weiterer Faktor:

Die Temperatur des Ofens – in einem guten Lokal sollte die Backtemperatur ernstgenommen werden. Dies ist dem Bericht zufolge ebenfalls dem Aussehen der Pizza zu entnehmen. Zu trockene Tomaten oder ein kaum sichtbarer Mozzarella deuten auf einen zu kalten Ofen hin. War der Ofen hingegen zu heiß, ist der Käse nicht wie gewünscht geschmolzen und die Tomate „blubbert“ nicht. Zimone betont, dass die Qualität einer Pizza dabei nichts mit der Person zu tun haben sollte, die diese backt. Die Liebe, Aufmerksamkeit und Kunstfertigkeit, die darin steckten, seien stattdessen weitaus wichtiger.

Quelle: chip.de