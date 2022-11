Aldi Süd: Discounter plant Lieferdienst für Lebensmittel – Aldi gehört in der Lebensmittel-Branche nun nicht zu den Firmen, die groß mit moderner Digitalität und E-Commerce glänzen. Das soll nun aber bald der Vergangenheit angehören. So soll Aldi Süd nach einem Bericht des „Handelsblatts“ mittlerweile an einem Lieferdienst für Lebensmittel mit eigenem Webshop arbeiten.

In den Markt der Lebensmittellieferdienste einzusteigen, wäre die größte Online-Offensive von Aldi in seiner gesamten Unternehmensgeschichte. Laut Insider-Informationen will Aldi Süd mit seinem Online-Angebot bereits im ersten Halbjahr 2023 starten. Offiziell bestätigt wurde dies vom Unternehmen allerdings noch nicht.

Lieferdienst von Lebensmitteln nicht ohne finanzielle Risiken

Blickt man aber in die USA, dürfe ein Lebensmittellieferdienst von Aldi tatsächlich bald auch in Deutschland Realität werden. Denn in Übersee hat Aldi Süd in Kooperation mit dem Instacart schon einen Testlauf gestartet, bei dem sie Lebensmittel an Kunden ausliefern. Darüber hinaus versucht Aldi in Bezug auf den E-Commerce, bereits in anderen Ländern Fuß zu fassen.

Bis dato gibt es von Aldi Nord und Süd nur den gemeinsamen Aldi-Onlineshop, der aber keine Lebensmittel aufführt und verkauft. Es bleibt also spannend, was den möglichen kommenden Lieferdienst von Lebensmitteln bei Aldi Süd betrifft. Denn ganz ohne Risiko ist dieses Geschäftsfeld nicht, ist das Ganze doch überaus kostspielig und damit mit finanziellen Risiken verbunden.

Quelle: stern.de