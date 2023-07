McDonald's macht es offiziell: Das ändert sich bei Big Mac & Co.– Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass man beim Fast Food Giganten McDonald‘s einige Burger-Klassiker, darunter den Big Mac, ändern möchte. Nun hat McDonald‘s Deutschland diese Änderungen bei den Zubereitungen seiner Burger-Klassiker erläutert. Sowohl Rezepturen als auch Verfahren in den Lokalen werden dabei angepasst.

Dies berichtet „Chip“ und nennt hier unter den Änderungen etwa etwas luftigere Brötchen, eine Änderung bei der Zubereitung der Rindfleisch-Pattys oder auch mehr Sauce beim Big Mac. Es sind die ersten Änderungen seit vielen Jahren, kennen und lieben die McDonald‘s-Kunden doch ihre Klassiker wie den Cheeseburger, den Hamburger, den Royal Käse oder den Big Mac aus dem Effeff und dürften entsprechend skeptisch sein.

Die Änderungen nach Jahrzehnten sollen Kunden ein neues Geschmackserlebnis bieten

Die Geschichte des Big Mac ist gut dokumentiert: Vor 50 Jahren erfand ein Franchisenehmer von McDonald‘s, Jim Delligatti, ein besonders saftiges und gut gefülltes Burger-Sandwich für hart arbeitende Kunden: Nach vielen Monaten der Erprobung und verschiedenen Varianten erblickte nach mehreren Umbenennungen der Big Mac das Licht der Burger-Welt. Der Hamburger-Koloss mit den gedrittelten Brötchen mauserte sich rasch zum absoluten Publikumserfolg.

Als Ikone ist er bis heute in jeder McDonald‘s-Filiale weltweit als einer von fünf Eckpfeilern im Repertoire zu haben. Wieso geht der Fast Food-Gigant nun an die Zubereitungsweise dieses Klassikers und anderer Burger? Darauf liefert das Unternehmen eine wörtliche Antwort: Man sei überzeugt, „dass selbst das Beste immer noch besser werden kann und Klassiker sich ebenfalls weiterentwickeln müssen“. Schrittweise werden dem Bericht zufolge daher veränderte Zubereitungen implementiert.

Herzstück der ganzen Aktion:

Die Gäste zufriedener zu machen und den Geschmack zu optimieren. Eine Vielzahl detailreicher Änderungen sowohl bei den Rezepten als auch bei der Zubereitung dient dazu, neben dem Big Mac auch die anderen Grundsteine von McDonald‘s wie den Hamburger, Burger sowie weitere Produkte zu vervollkommnen. Ein Beispiel sind die Zwiebeln, welche nun direkt auf die gegrillten Rindfleisch-Pattys der Burger gegeben werden. Die Buns genannten Brötchen erfahren einen Austausch , sehen nun anders aus und sollen fluffiger sein.

Geändert wurde auch am Salat:

Dieser soll nun knackiger sein, weil es am Garniertisch flotter zugeht. Die Bereitstellungszeiten dort wurden verkürzt. Dem Käse wurde durch Verbesserungen an der Temperatur ein besserer Schmelz verliehen, der das Geschmackserlebnis vervollkommnen soll. Dies erläutert nicht nur der Bericht bei „Chip“, sondern auch ein Vertreter aus der Führungsriege des Unternehmens. Der Vorstandsvorsitzende von McDonald‘s Deutschland, Mario Federico, erklärt:

„Unser Ziel ist es, unseren Gästen stets ein perfektes Restaurant-Erlebnis zu bieten, daher überprüfen wir kontinuierlich, wie wir uns verbessern können. Dabei hören wir natürlich auf diejenigen, die am besten wissen, was wir tun müssen - unsere Gäste. Nach über 50 Jahren haben wir erkannt, dass es an der Zeit ist, auch unseren beliebtesten Klassikern ein geschmackliches Upgrade zu verpassen, das man sehen und schmecken kann.“

Umfangreiche Werbekampagne

Zur Verkündung der Rezeptänderungen seiner Klassiker hat McDonald‘s eine 360-Grad-Kampagne gemeinsam mit der Agentur Scholz & Friends ersonnen. Der Boyband-Musikklassiker „I want it that way“ liefert die ironische Begründung für die Änderungen am klassischen Big Mac. Wer den Song der Backstreet Boys kennt, weiß, dass ein Dialog aus „Tell me why?“ („Sag mir, warum?“) mit „I want it that way“ („Ich will es so!“) beantwortet wird. Damit spielt die Werbung, soll Kundenbedenken mit Ironie zerstreuen.

Im Mittelpunkt steht ein TV-Werbespot, bei dem in mehreren Sequenzen Kunden nach dem Grund für die neuen Rezepte fragen – und dann eben „I want it that way!“ ihre Sorgen über die Änderungen an den Klassikern zerstreut.

