100 Jahre: Flensburger Pilsener feiert Jubiläum – Ohne Frage, Schleswig-Holsteins größte Privatbrauerei hat in all den Jahren eine Marke erschaffen, die sich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern überaus beliebt gemacht hat. Die Rede ist vom kultigen Bier mit dem Bügelverschluss und dem „Plop“ – Flensburger Pilsener. Die Flensburger Brauerei feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum.

Alleine 2021 produzierte Flensburger über 628.000 hl Bier, die sich wiederum auf 13 Flensburger Produkte aufteilten. Abgefüllt werden die Flaschen mit Bügelverschluss in einer der weltweit größten modernsten Abfüllanlagen. Die Brauerei nutzt zur Herstellung Wasser aus der hauseigenen Flensburger Gletscherquelle sowie Küstengerste aus Schleswig-Holstein.

Freibier … 100 Jahre lang

Laut Flensburger gibt es eine stetig steigende Flens-Anhängerschaft, die mit dem Unternehmen ihre Genussmomente via Fotoeinsendungen teilt. Das brachte Flensburger auf die Idee, all seine Fans zum 100-jährigen Jubiläum mit einem überaus lukrativen Gewinnspiel zu beglücken. Es geht nämlich um Freibier … 100 Jahren lang! Andreas Tembrockhaus, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing erklärt:

„Wir haben eine immer größer werdende Fangemeinschaft, die hinter unseren Bieren, Biermisch- und alkoholfreien Getränken steht. Oft erhalten wir Bilder, auf denen unsere Produkte im Mittelpunkt stehen. Viele schicken uns auch gerne lustige Geschichten, die sie mit den Flens Getränken erlebt haben. Mit dieser Gewinnspiel-Aktion wollen wir allen Flens Freunden und Freundinnen dafür danke.“

Wer also gerne Flensburger Pilsener trinkt, kann auf Lebenszeit aussorgen. Alles, was man dafür tun muss, ist seinen „Flens“-Moment mit einem Foto festzuhalten und dazu eine kurze Beschreibung des Moments zu geben. Euer Bild samt Beschreibung postet ihr dann unter den Hashtags #FlensMoment und #100JahrePils auf Instagram. Viel Glück, es warten schließlich 100 Jahre Freibier (= 100 x je 12 Kästen).

Hier findet ihr die ausführlichen Teilnahmebedingungen.