Nur weil wir ein Männermagazin sind, finden wir natürlich nicht alles blöd, was Mädchen machen. Von daher sind wir uns auch nicht zu schade dafür, heute mal ein Video zu posten, welches sich an die Damenwelt richtet. Die dort zu sehende Stacey Brennan hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen – oder denen, die gerne eine wären – zu gutem Aussehen zu verhelfen. Thema heute: große Brüste ohne Operation.

Alles, was man dazu braucht, ist ein Victoria Secret Miraculous Bra (zwei Körbchen größer als üblich, lange Baumwollstrümpfe, Bronzer (eines von diesen Make-Up-Dingern, die eure Freundin im Bad stapelt) und Highlighter (liegt auch irgendwo do rum). Und nun sehet und staunet, wie die Brüste in Echtzeit Los-Angeles-Niveau erreichen.

Ihr fragt euch immer noch, warum wir das Video hier posten? Na ja, zum einen ist es immer schön zu sehen, wie eine hübsche Frau für einen guten Zweck mit ihren Möpsen spielt, und zum anderen kann man es ja mal ganz unauffällig der eigenen Freundin zugänglich machen, und sie dann mitnehmen zu einem netten Abend mit den Jungs. Dürfte interessant werden!