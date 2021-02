Kennt ihr diese Gesundheitsapostel, die morgens den Tag mit irgendeinem zermixerten, zermuxelten Smoothie aus rohem Gemüse starten? Seid ihr vielleicht gar selbst einer aus dieser Gattung? Denkt ihr anderen, die ihr nichts von solchen Dingen haltet, dass man ein solch „köstliches“ Kaltgetränk noch unterbieten kann? Ja, man kann: mit einem Smoothie aus Sperma, zum Beispiel.

Tracy Kiss heißt die alleinerziehende Mutter, die auf YouTube anderen Frauen Tipps zum Körpergefühl, zum Abnehmen, Sport und in Sachen allgemeiner Fitness gibt. Schaut man sich ihre Videos an, bekommt man den Eindruck: Ja, die junge athletische Frau versteht etwas von diesen Dingen, ist selbst das beste Beispiel. Was man dann jedoch sieht, ist, dass sie anderen Frauen auch eine Schönheitsbehandlung der ganz besonderen Art empfiehlt.

Denn: Tracy Kiss schwört auf Sperma als Heilmittel. Nicht nur äußerlich angewandt, wo es ihr nach eigenen Angaben geholfen hat, ihren Rosazea-Ausschlag zu behandeln, sondern auch innerlich. Sie lässt sich täglich (!) eine Dosis von einem Freund … „abfüllen“ und wendet das Ganze auch gerne mal innerlich an. Das empfiehlt sie auch den Frauen, die ihre Videos schauen: Zur Vorbeugung und auch Behandlung bei Erkältungen, Ausschlägen und anderen Malaisen solle man sich eine solche Dosis können – die Damen sollen einfach ihren Partner oder vertrauenswürdige, gesunde Freunde fragen. Ihre „Tipps“ findet ihr ab Minute 8.00.

Wir lassen das mal unkommentiert hier stehen.

