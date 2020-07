Porno-Ping-Pong: Das sind die 100 seltsamsten Porno-Titel – Wer einmal in der guten alten Zeit vor Streams und allgegenwärtigen Onlineplattformen eine Erwachsenenvideothek betreten hat, wird noch viele der ebenso lustigen wie teils verstörenden Pornotitel kennen. Die Macher waren, was das betrifft, im Laufe der Jahrzehnte nie arm an Ideen. Man kann auch lustige Spiele mit diesen seltsamen Titeln spielen – wie das nun folgende Video beweist.

In nicht allzu ferner Vergangenheit spielten die beiden eingespielten Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihr Porno-Pingpong bei Mtv. Ein ziemlich hartes und gemeines Spiel, geht es doch darum, sich gegenseitig die absurdesten Namen von Heimatfilmen vorzulesen – wobei der Hörer vor der Mammutaufgabe steht, nicht zu lachen.

Alles andere als leicht, schaut man sich an, was die Pornomacher im Laufe der Zeit so an absurden Namen und Umdeutungen bekannter Titel – teils von harmlosen Kinderfilmen und Serien – ausgedacht haben. Bei Namen wie „Ficki und die starken Schwängel“ oder der Verballhornung des Agatha-Christie-Klassikers „Der Wachsblumenstrauß“ – der „Wixblumenstrauß“ – wird so mancher reife Mann wieder pubertär.

Das Video beweist dies eindrucksvoll. Falls ihr selber mal spielen wollt, findet ihr im Anschluss eine Liste der unserer Meinung nach 100 lustigsten, kreativsten oder besonders verstörenden Titel:

Alfred Fistcock – Die vögeln

Alice im Ständerland

American Fistory XXX

Analdin und die wunde Schlampe

Ausgesaugt und blankgelutscht

Battlefield Ass

Boschwanza

Brummi, sein Kolben läuft auch ohne Diesel

Bambi im Land der geilen Böcke

Cocklateral damage

Das Besteigen der Lämmer

Das Fenster zum Hinterzimmer

Das Wunder im Bernd

Der Club der roten Fister

Der Name der Hose

Der Pimmel über Berlin

Die Prinzessin auf der Eichel

Die Schwanzwaldklinik

Die Stoßburg

Die Vögler

Dune, der Brüsteplanet

Edward mit den Penishänden

Ficki und die starken Schwängel

Fickhof der Muschitiere

Ficky Mouse – Gay Crazy

Flucht von Analtraz

Fummeln im Sturm (1-6)

Fäkalschlacht am Analschacht

Fuck off – Im Körper des Feindes

Fuck me if you can

Ficket Nemo

Gaywatch, Die Riesenschwänze von Malibu

Gaylien – Director’s Fuck

Hairy Popper und der Gefangene von Arschpackan

Hairy Popper und die Kammer des Schleckens

Helicoptermann 2 – Die Rückkehr des Kreiselfickers

Hör mal wer da nagelt

In Diana Jones

In einem Loch vor unserer Zeit

Inzestbauern vom Rammlerhof

Jag den Gollum in die Höhle!

Jane Blond – Der Arsch ist nicht genug

Jetzt bin ich alt und brauch immer noch Geld

Kapitän Arsch und seine geilen Piraten

Kaviar zum Frühstück

Kompanie Huren 2: Trommelfeuer aus der Sackkanone

Kuck‘ mal wer da schluckt!

Lawrence von Analien

Mac Geiler

Marry Poppins

Moby Fick – Im Arsch des Pottwals

Monstergurken überfallen die Schweiz

Neues vom Sündenhof

Ohne Bockschein darf kein Bock rein!

Oma Rose – „98“, fickgeil und nicht totzukriegen

Oma, fick mich ins Koma

One Night in Rüsseldorf

Oral, Oral, Oral!

Penispiraten auf Rektalrandale

Peterchens Wichsfahrt

Petri Geil! Angelurlaub am Analsee

Pipi im Puller-Puller-Land

Porn Wars Periode I – Die dunkelbraune Bedrohung

Porn Wars Periode II – Anschiss der Klokrieger

Porn Wars Periode III – Die Rache der Spermien

Pornomon – Professor Eichel stopft den Rachen

Pulp Fickschön

Rate mal wer beim Essen kommt

Räuber Fotzenglotz

Reinstecke Fuchs

Rex Dildo – Arschalarm auf der Akropolis

Ringmuskeln aus Stahl

Robin Cock – König der Stecher

Roundhouse Fick – Chuck im Rausch der Leidenschaft

Sauerei auf der Bounty

Schamlos in Seattle

Scheiß am Stil

Scheidi und der Einöli

Schneeflittchen und die sieben Geilen

Schwanz der Vampire

Sexy Pirates – Hier wird nicht nur in See gestochen

Shaving Private Ryan

Sklave Pupsmuckel und der geile Meister Leder

Spermarella und die sieben Bukkakezwerge

Spiel mir am Glied mit Kot

Sponge Bob Arschkopf

Stanley Kuhficks – Cockwork Orange

Stoß langsam I–III

Sündbart der Seepfarrer

The Ass-Team

The Truman Po

Texas Chainfuck Massacre

Und täglich schmerzt mein Rüssel mir

Uranus is huge

V for Vagina

Vier Fäuste in Julia

Wixblumenstrauß

Wunderbare Welt des Schwellsaft

XXX-Men Ejakulation

Yellow Sexmachine

Zucht der Karibik: Hairy Man’s Chest

Zum Löten freigegeben

Quelle: freshme.de