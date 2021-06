Wie muss für Frauen das beste Stück des Mannes aussehen? Für Männer ist diese Info mit Sicherheit genauso interessant, wie für Frauen. Muss er lang, groß, dick, beschnitten oder unbeschnitten sein? Wie soll er denn nun aussehen, um Frau zu gefallen? Diese Frage stellten sich auch die Journalisten von der amerikanischen Seite Elite Daily, den Machern dieses lustigen Filmes.

Sie wollten das Schweigen brechen, gaben einer Reihe von Frauen Stift und Papier in die Hand und ließen die Damen drauflos zeichnen. Sie hatten dabei nur eine Vorgabe: Zeichne den idealen Penis.



Die Vorlieben der Frauen und auch die Kommentare, wie sie zu den „Idealvorstellungen“ gekommen sind, sorgen für Schmunzeln. Eine der Probanden nahm sich als Maßstab sogar ihren Unterarm! Da soll noch mal jemand sagen, es kommt nicht auf die Größe an. Was den Fantasien der Frauen noch so entsprang, was sie dazu zu sagen hatten und was es auf das Papier schaffte, das könnt ihr in diesem Video sehen.