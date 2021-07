Reden wir drüber: 13 Männer beschreiben den Geschmack von Vaginen – Die gustatorische und olfaktorische Wahrnehmung einer Vagina ist wohl kein besonders prominentes Partythema. Dabei kann es durchaus interessant sein, sich über diesbezüglich gemachte Erfahrungen einmal auszutauschen. Dieser Gedanke kam uns zumindest, als wir über einen Artikel stolperten, in dem 13 Männer die Frage beantworten, wonach eine Vagina schmeckt, und den wir für euch aus dem Englischen übersetzt haben.

1. Der Strand

„Erinnert ihr euch noch an die „Seinfeld“-Episode, in der Kramer ein Parfüm auf den Markt bringen wollte, das wie der Strand riecht? Nun, Wissenschaftler könnten Gewebeproben aus der Vagina meiner Freundin nehmen, um dieses Parfüm zu entwickeln. Es ist eine sehr angenehme Mischung aus Sand, Salz, Seetang und nur einem winzigen Hauch von Meereslebewesen. Aber ich lasse es hier wohl schlimmer klingen, als es ist, weil ich den Strand liebe.“

2. Erdbeer-Eiscreme

„Und ich schlecke es auf, bis es mir am Kinn herunterläuft!“

3. Schinken

„Sie schmeckt wie aufgeschnittener Schinken an Thanksgiving. Ich meine, genau wie aufgeschnittener Schinken an Thanksgiving. Es ist fast so, als ob sie jedes Thanksgiving eine Scheibe Schinken stiehlt und sie in sich reinstopft, nur um so zu schmecken. Von Zeit zu Zeit kann ich sogar einen Geschmack von Ananas und Nelken darin erhaschen.“

4. Rosinen und Wein

„Manche Kerle mögen es nicht, eine Frau zu lecken, und glaubt mir: In meiner Vergangenheit gab es einige, deren Hygienegewohnheiten es zu einer extrem undankbaren Erfahrung gemacht haben. Aber meine aktuelle Freundin schmeckt so gut, dass sie Milliardärin wäre, wenn sie den Geschmack in Flaschen füllen könnte. Stellen Sie sich vor, jemand nimmt eine Flasche des süßesten, reichhaltigsten Rotweins, wirft ein paar Dutzend saftige Rosinen hinein, versiegelt sie und lässt sie ein paar Generationen lang auf einem staubigen, spinnwebigen französischen Dachboden gären. So schmeckt sie. Mmm-mmm-gut!“

5. Welpenatem

„Sie schmeckt, als würde einen ein Welpe küssen. Der beste Geschmack der Welt.“

6. Scheiße

„Ich werde hier einen falschen Namen verwenden, weil sie mir wahrscheinlich in den Kopf schösse, wenn sie mich das sagen hören würde. Aber ich glaube nicht, dass meine Freundin das beste Toilettentraining hatte, okay? Sie ist wunderschön und hat einen Körper wie ein Rennwagen, aber ich glaube nicht, dass ihr jemand beigebracht hat, wie sie sich selbst abwischen soll. Oder vielleicht hat man ihr gesagt, sie soll sich von hinten nach vorne abwischen. Da unten herrscht ein überwältigender Gestank von Kacka, wie eine braune Wolke. Ich würde ernsthaft lieber den Müll rausbringen, als jemals wieder Oralsex mit ihr zu haben.“

Quelle: 9gag.com