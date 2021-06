Innovatives Sextoy für Männer: Der neue Masturbator „Orctan“ – In Sachen Sextoys verhält es sich wie mit Klamotten: Es gibt für Frauen viel mehr als für Männer. Doch auch wenn die Auswahl an Spielgefährten für den kleinen Delfin nicht ganz so umfangreich ist, gibt es durchaus einen Markt für Produkte, um einen einsamen Männerabend spannender zu gestalten.

Eines davon ist der neue Masturbator „Orctan“

Das innovative Sextoy wurde von Michael Lenke entwickelt, der in der anderen Ringecke bereits für den erfolgreichen „Womanizer“ verantwortlich zeichnete. Orctan verspricht dank einer revolutionären Technologie ein realistisches Blowjob-Gefühl sowie ein intensives Masturbationserlebnis, und ist seit dem Frühjahr 2021 exklusiv im AMORELIE Online-Shop erhältlich.

Wie wir aus dem aktuellen Sexreport des Online-Sexshops lernen, masturbieren gut 91 Prozent aller Männer. 50 Prozent davon mehrmals in der Woche oder gar jeden Tag. Bei der Wahl der Waffen verlässt sich das Gros dabei jedoch ganz traditionell auf die eigenen Hände.

Gerade einmal 8 Prozent der Herren überlassen einem Masturbator die Arbeit

Zum Vergleich: 45 Prozent der Frauen benutzen einen Vibrator als Masturbationshilfe. Von daher soll der Orctan nicht nur der sexuellen Stimulation dienen, sondern auch dabei helfen, den Gebrauch von Sextoys bei Männern zu enttabuisieren.

Dabei geht Orctan nahezu lautlos zu Werke und kommt mit innovativen Funktionen und futuristischem Design daher. Digital gesteuerte, kraftvolle Motoren treiben Massagerollen an, welche durch eine besondere Hightech-Gelenkkonstruktion frei einstellbar sind.

Somit ist das Penis-Toy für jede Größe und jeden Durchmesser geeignet

Die Macher werben mit einer leichten und intuitiven Bedienung. Neun verschiedene Massageprogramme versprechen dabei vielfältige Abwechslung und sorgen im Automatikmodus für passiven Genuss. Wer sich an intensiveren Orgasmen versuchen möchte, aktiviert den Vibrationsverstärker. Wer es indes lieber etwas langsamer angeht, kann den Höhepunkt mit einer speziellen Pausenfunktion verzögern.

Die Massagerollen bestehen aus hochwertigem Silikon, sind leicht zu reinigen und austauschbar. Zudem ist der Masturbator im Carbon-Look mit einer dezenten, integrierten Beleuchtung und einem Sicherheitssystem bei großer Belastung ausgestattet. Dank per USB-C aufladbarem Li-Ion-Akku benötigt der Orctan außerdem keine Batterien.

Ihr könnt den Orctan ab sofort unter diesem Link im AMORELIE Online-Shop für aktuell 249 Euro (diskret) bestellen. Im Set inbegriffen sind ein dehnbarer Penisring für eine stärkere Erektion und ein intensiveres Orgasmusgefühl, sowie je eine Tube Handjob-Creme von AMORELIE Care und wasserbasiertes 2in1-Massage- und Gleitgel.

Quelle: amorelie.de