Wenn ihr wissen wollt, wie man eine Steckdose richtig anschließt, dann fragt ihr am besten einen Elektriker. Wollt ihr erfahren, wie man einen Motor repariert, einen Mechaniker. Insofern sollte man sich auch an einen Profi richten, wenn es darum geht, was einen perfekten Penis ausmacht.

Und wer kennt sich in diesem Metier besser aus als Leya Falcon, Veruca James, Kassondra Raine, Kayla-Jane Danger, Kylie Kalvetti, Daisy Monroe, Riley Reid, Gabriella Paltrova, Dava Foxx, Leah Gotti, Jenna J. Ross, Kenzie Taylor, Jeze Belle, Charlotte Cross, Fanziska, Shyla Jennings, Anny Aurora, Kenna James, Arabelle Raphael, Alana Evans oder Sasha Heart?



Ihr könnt mit den Namen nichts anfangen? Dann schaut doch einfach das folgende Video, in welchem besagte Damen die Frage nach dem ihrer Meinung nach idealen Penis beantworten. Ihr werdet die eine oder andere sicherlich wiedererkennen.