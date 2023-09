Zweiraumwohnung auf vier Reifen: Ford präsentiert den neuen 2024er Nugget – Viele Camper haben den Ford Nugget als rollende Zweiraumwohnung schätzen gelernt, den der amerikanische Autobauer in einer überarbeiteten Form nun in der 2024er-Version präsentiert hat. Dieser behält das bewährte Grundkonzept zwar bei, kommt aber mit einer Reihe an Optimierungen und Verbesserungen daher, welche die innovative Grundidee sogar noch geräumiger und komfortabler gestalten.

Möglich wird dies durch den Wechsel des Basisfahrzeuges, rollt der neue Nugget nun doch auf dem aktuellen Ford Transit Custom und nicht mehr länger auf dem kleineren Tourneo Custom. Mit an Bord ist nun auch das Who-is-who der gängigen modernen Assistenzsysteme.

Neu sind außerdem die modernen Touchscreens im Fahrerhaus und im Wohnbereich, das verbesserte Fahrwerk, eine ausziehbare Außendusche mit Warmwasseraufbereitung sowie ein besserer Kühlschrank.

Wer die Basisversion wählt, bekommt in der Ausstattungslinie Titanium einen 2.0 TDCI-Motor mit 170 PS und Achtgang-Automatikgetriebe. Es soll zum Ende des nächsten Jahres hin aber auch eine Version mit Plug-in-Hybridantrieb (PHEV) geben, die mit einer Systemleistung von 232 PS und optionalem Allradantrieb an den Start geht.

Wie in den Vorgängermodellen auch, verfügt der neue Nugget über die ikonische L-Lücke im Heckbereich, was mit Blick auf die dadurch etwas in den Raum hineinragende Küche das Gefühl eines separaten Raumes aufkommen lässt. In diesem Bereich lässt sich das Aufstelldach dann auch auf die maximale Höhe stellen, so dass man beim Kochen sogar aufrecht stehen kann.

In eben jenem Aufstelldach findet dann auch der Schlafbereich Platz, so dass man fast schon von einer Dreiraumwohnung sprechen könnte.

Sitzen können in dem Nugget fünf Personen, zum Übernachten ist allerdings „nur“ für vier Platz. Dabei kommen zwei Personen auf 2,57 x 1,25 Metern im Aufstelldach unter und die anderen beiden auf der umgelegten Rücksitzbank, die sich komfortablerweise im Bettmodus beheizen lässt.

Nach Herstellerangaben beträgt das Gesamtgewicht des neuen Nugget 3,2 Tonnen, die Abmessungen 5,05 x 2,28 x 2,06 Meter. Für die Innenausstattung zeichnet abermals Westfalia verantwortlich.

Erhältlich ist der neue Ford Nugget zu einem Basispreis von 76.500. Bestellungen werden schon jetzt angenommen, geliefert werden soll im Frühjahr 2024.

Quelle: netzwelt.de