Zustand des E-Autos: Das sagen Tesla und Co. ihren Kunden nicht – Beim Umstieg auf ein Elektroauto versteht sich, dass die Eigner nicht mehr tanken müssen. Dafür gilt es aber dann, den Ladestand des verbauten Akkus im Blick und eine Möglichkeit zum Laden im Hinterkopf zu behalten. Denn die Batterie stellt womöglich das zentrale und kostspieligste Element eines Stromers dar. Doch diesbezüglich verschweigen die Fahrzeughersteller den Kunden etwas: den Gesundheitszustand des Akkus.

Das Portal „inside-digital“ hat sich nach eigenen Angaben bei Unternehmen wie BMW, Mercedes, Tesla und VW erkundigt, warum das so ist. Denn Batterien altern – unabhängig davon, ob man ein gebrauchtes oder brandneues E-Auto kauft, möchte man als Besitzer darüber im Bilde sein, welcher Lebensdauer sich die Batterie erfreut, wie langsam oder schnell sie altert. Bordcomputer und Applikationen mit einer Fülle von Daten gibt es an Bord moderner Stromer zuhauf – doch nicht zum Gesundheitszustand des Akkus.

Stattdessen gilt: Hohe Gebühren für ein Prüfprotokoll bei Werkstätten und Herstellern

So teilte ein Sprecher von Mercedes-Benz „inside-digital“ mit, es bestehe kein Kundenmehrwert durch die sogenannte State Of Health Anzeige (SOH) im Fahrzeug. Demnach garantiere man Kunden, etwa im Falle des EQS in Form eines Batteriezertifikates, dass das Fahrzeug für zehn Jahre und über eine Laufstrecke von 250.000 Kilometern „mit einer leistungsfähigen Batterie ausgestattet ist“. Möchte ein Kunde von Mercedes doch mehr über den Status der Batterie erfahren, geht es in die autorisierte Werkstatt.

Per Diagnose wird der SOH vor Ort dann ausgelesen. Ähnliches gilt laut Nachfrage von „inside-digital“ bei BMW: Über den Bordcomputer werden keine Informationen zum Batteriezustand mitgeteilt, in den Werkstätten des Unternehmens kann ein Battery Health Certificate erhalten werden. Ein Elektromobilität-Experte des Autobauers gegenüber dem Portal: „Der Test dauert einige Stunden und ist qualitativ aussagefähiger als das Auslesen des in OBD abgelegten Wertes, der nur aus den historischen Betriebsbedingungen durch die bisherigen Nutzer gebildet wurde.“

Eine andere Möglichkeit:

Über die OBD-Schnittstelle des Stromers kann der Gesundheitszustand des Akkus mithilfe von Tools ausgelesen werden – laut dem Experten von BMW ist dies aber eben nicht so präzise wie ein Werkstatt-Test. Dennoch könnte diese Herangehensweise laut „inside-digital“ Käufern und Verkäufern eines gebrauchten Stromers aber genügen. Daher bietet etwa der ADAC in Zusammenarbeit mit Aviloo eine solche Möglichkeit: Kunden wird für rund 100 Euro eine Box zugeschickt. Mit dem Tool kann man sich mit dem OBD-Slot verbinden.

Das System überprüft die Batterie des Fahrzeugs im Rahmen von Alltagsfahrten – die gesicherten Daten werden über den Mobilfunk an die Cloud von Aviloo gesendet, der Kunde erhält ein Protokoll. Wie eingangs erwähnt hakte „inside-digital“ bei den Fahrzeugherstellern nach: Mercedes nennt das Batteriezertifikat als Grund, für BMW lässt sich der Gesundheitszustand des Fahrzeugakkus womöglich nur bei einer Vertragswerkstatt aussagekräftig ermitteln.

Anders sieht es bei VW und Tesla aus:

Keines der beiden Unternehmen antwortete dem Portal auf seine Anfrage – der Artikel vermutet, man wolle Käufer nicht mit einer zunehmend kleiner werdenden Zahl „nervös machen“ oder gar wütend stimmen, welche etliche tausend Euros in einen Neuwagen investiert haben. Jedenfalls ist man sich bei dem Portal relativ sicher, dass mit dem wachsenden Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos in ein paar Jahren kein Weg mehr an den Gesundheitsangaben für die Batterien vorbeiführt.

Durch die OPD-Schnittstelle können bereits heute etliche Daten ausgelesen werden – so wie der Gesundheitszustand des Stromspeichers.

Quelle: inside-digital.de