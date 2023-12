Zurück auf Anfang: Kfz-Ämter nehmen digitale Autozulassung wieder offline – Nach vielen Jahren der Bemühungen, die Zulassung von Fahrzeugen in Deutschland in das digitale Zeitalter zu überführen, trat Anfang September 2023 endlich die vierte und finale Stufe dieses Prozesses in Kraft. In Form eines voll automatisierten Verfahrens sollte es fortan möglich sein, Fahrzeuge nach einem Online-Registrierungsprozess direkt im Straßenverkehr nutzen zu können. Die Bundesregierung warb auf ihrer Webseite von daher auch mit dem Slogan „Online zulassen und sofort losfahren“.

Eigentlich eine gute Sache, da man so die Zulassung eines Kraftfahrzeugs ganz bequem online erledigen und sich damit den Gang zur zuständigen Behörde ersparen kann. Doch gerade einmal dreieinhalb Monate nach der Einführung musste ein Großteil der Online-Zulassungen auch schon wieder eingestellt werden.

Ungefähr 70 Prozent der Verwaltungsstellen können das System nicht länger anbieten, da die Sicherheitsstandards offenbar nicht den Mindestanforderungen entsprechen.

Laut einem Bericht der "Automobilwoche", der sich auf die Angaben eines Kölner Zulassungsdienstleisters beruft, sah sich das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) aufgrund von Sicherheitsbedenken bei den Systemen und Portalen für Privatpersonen sowie bei den Großkundenschnittstellen für Unternehmen dazu gezwungen, die Dienste zu sperren, da das Risiko von Hackerangriffen und dabei verursachten Schäden zu hoch war.

Wann Abhilfe geschaffen werden könne, sei aktuell noch unklar.

Die Maßnahme findet wohl mit Blick auf einen Vorfall im Oktober statt, als in Südwestfalen mehr als 70 Kommunen von einem Angriff der Hackergruppe Akira betroffen waren. Die Cyberkriminellen nutzten seinerzeit Sicherheitslücken und legten zahlreiche Dienstleistungen lahm – darunter auch das Zulassungsverfahren. Als Reaktion darauf mussten die Systeme vom Netz genommen und ein Krisenstab gebildet werden, um die Situation zu bewältigen.

Wie es heißt, seinen derartige Angriffe kein Einzelfall.

Ein großes Problem wenn man den Stand der digitalen Infrastruktur in Deutschland bedenkt, die inzwischen sogar für Kritik auf europäischer Ebene sorgt. Laut dem "Digital Economy and Society Index" der Europäischen Union rangiert Deutschland auf Platz 13 unter den EU-Mitgliedsstaaten.

Noch problematischer ist die Situation im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, wo Deutschland lediglich auf Platz 19 liegt.

Quelle: efahrer.chip.de