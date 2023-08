Zum 60. Jubiläum: Porsche präsentiert Sonder-Edition des 911 – Zum 60-jährigen Bestehen des 911 bringt Porsche ein Sondermodell des Sportwagens heraus. Der Porsche 911 S/T, wird auf eine exklusive Stückzahl von 1.963 Exemplaren begrenzt und soll durch sein Leichtbaukonzept und puristisches Fahrerlebnis überzeugen.

Porsche 911 S/T: Ein neues Kapitel in einer legendären Geschichte

In Weissach konstruierten die Ingenieure von Porsche den 911 S/T, ein Fahrzeug, das sich durch eine einzigartige Mischung aus Agilität und Dynamik auszeichnet. Die Basis bildet dabei der Vierliter-Boxermotor aus dem 911 GT3 RS mit einer Leistung von 386 kW (525 PS). Ergänzt wird dieser durch ein kurz übersetztes Handschaltgetriebe, eine gezielte Gewichtsreduktion und ein auf Agilität ausgerichtetes Fahrwerk. Damit wiegt das Jubiläumsmodell gerade mal 1.380 Kilogramm (inkl. aller Flüssigkeiten), und ist damit das leichteste Modell der 992er Generation. Optional ist das Heritage Design Paket erhältlich, das dem 911 S/T den Look der späten 60er und frühen 70er Jahre verleiht.

Der neue 911 S/T ist klar als Nachfolger des 911 S aus dem Jahr 1969 zu erkennen. Dieser bot Porsche in einer speziellen Wettbewerbsversion an und war intern als 911 ST bekannt. Durch Modifikationen an Fahrwerk, Rädern, Motor und Karosserie konnte die Performance des ursprünglichen Modells deutlich gesteigert werden. Der neue 911 S/T greift diese Idee auf und kombiniert Elemente des 911 GT3 RS und des 911 GT3 mit Touring-Paket, ergänzt durch speziell für den 911 S/T entwickelte Leichtbauteile. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Fahrerlebnis im 911 GT-Portfolio

Revolutionäres Leichtbaukonzept und hervorragende Fahrdynamik

Der 911 S/T besticht durch sein Leichtbaukonzept. Verschiedene Elemente, darunter Frontdeckel, Dach, vordere Kotflügel und Türen, bestehen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CfK). Der Überrollkäfig, der Hinterachs-Stabilisator und das Schubfeld sind ebenfalls aus diesem Material gefertigt. Außerdem stattet Porsche das Jubiläumsmodell serienmäßig mit Magnesiumrädern, einer Keramik-Bremsanlage und Leichtbauglas aus. Durch die Gewichtsreduktion in Kombination mit der neuen Leichtbaukupplung erreicht der 911 S/T ein Leergewicht von lediglich 1.380 Kilogramm, was etwa 40 Kilogramm weniger ist als ein handgeschalteter 911 GT3 Touring.

Das Jubiläumsmodell ist für den Einsatz auf öffentlichen Straßen konzipiert und verfügt über eine spezielle Aerodynamik. Serienmäßig ist es mit einer Abrisskante am ausfahrbaren Heckspoiler sowie Leichtbau Magnesium-Rädern ausgestattet. Die aerodynamischen Anpassungen, gepaart mit Ultra High Performance Reifen und einer Hinterachse ohne Hinterachslenkung, tragen zu einem herausragenden Fahrerlebnis bei.

Das optionale Heritage Design Paket verleiht dem 911 S/T eine exklusive Note. Es beinhaltet eine neue Exterieurfarbe, Shorebluemetallic, und die Felgenfarbe Ceramica. In das Interieur fließen klassische Porsche-Elemente ein, darunter klassische Porsche-Wappen und ein Kombiinstrument in historischer Farbgebung in Grün.

Der neue Porsche 911 S/T ist ab sofort ab 292.187 Euro inklusive Mehrwertsteuer bestellbar. Das optionale Heritage Design Paket ist für zusätzliche 17.505 Euro erhältlich. Passend dazu bietet Porsche Design einen exklusiven Chronographen, den Chronograph 1 – 911 S/T, für 11.950 Euro an.