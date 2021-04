Zukunft des Autos: Audi stellt A6 e-tron Concept vor – Auf der Fahrzeugmesse Shanghai Motorshow hat Audi das A6 e-tron Concept enthüllt. Mit dem klassischen A6 hat das bis auf die Maße und einen Look nicht mehr viel gemein. Das Konzept für den A6 e-tron fußt auf der PPE, Audis Premiumplattform für Elektrofahrzeuge. Später sollen Q5 und Q6 e-tron auf der Grundlage laufen. Sie wurde mit Porsche entwickelt und soll auch dem vollelektrischen Porsche Macan der nächsten Generation als Basis dienen. Doch zu Audis Zukunft mit dem A6 e-tron Concept.

Auch wenn der Wagen wie ein A7 Sportback aussieht, ist er ein A6-Fünftürer mit einem klassischen Look und eher verhalten traditionellem Audi-Design. Allerdings schmaler, glatt wirkender als der e-tron GT und daher mit niedrigerem Luftwiderstand. Ein sportliches Diffusor-Design leitet die Luft noch besser und beugt Verwirbelungen vor. Apropos: Funktionale Lufteinlässe bestimmen das Bild, darüber holen sich Antriebsstrang und Batterie die notwendige Kühlung.

Der Lack des A6 e-tron Concept ist „Heliosilver“, ein spezieller Farbton, der Audi zufolge den ästhetischen Auftritt des Wagens mit einem „dreidimensionalen Tiefeneffekt“ aufwertet. Die Farbe soll zudem die thermische Energie der Sonne zu einem beträchtlichen Teil reduzieren und so verhindern, dass der Wagen als Ganzes und insbesondere der Innenraum zu warm werden. Audi zufolge benötigt man als Reisender in vielen Fällen keine Klimaanlage mehr. Auch die Scheinwerfer liefern modernste Technik:

Digitalmatrix-LED-Frontscheinwerfer mit hoher Auflösung erlauben dem Wagen, Videospiele oder andere bewegte Bilder vor sich an eine Wand zu projizieren … So kann man Kinder an Bord dann wohl auch beschäftigen, etwa während der Wagen lädt. Auch die Hecklichter sind mit 3-D-Technologie ausgestattet, digitale OLED-Elemente erlauben die Projektion kontinuierlicher Lichtstreifen und schier endlose Möglichkeiten an Signaturen, die Fahrer an ihren Geschmack anpassen können.

Den nötigen Saft liefert eine 100-kW-Batterie im Zentrum der erwähnten PPE-Plattform. Wie der e-tron GT verfügt der A6 e-tron Concept über 800-Watt-Technologie zum Schnelladen, entsprechende Säule vorausgesetzt. Audi zufolge kann der Wagen damit in zehn Minuten so geladen werden, dass er wieder 300 Kilometer Reichweite bietet. Wer 25 Minuten investiert, soll die Ladezustandsanzeige von fünf auf achtzig Prozent anwachsen lassen können. Gesamtreichweite des Konzeptfahrzeugs laut Hersteller: 700 Kilometer.

Für den nötigen Schub sorgt bei der stärksten Version ein Doppelmotor mit 476 Pferdestärken, der ein Drehmoment von 800 Nm liefert – per Allrad. Einsteigervarianten, die wohl mit einem Antrieb an einer Achse ausgeliefert werden, sollen den Sprint von null auf 100 in immer noch sieben Sekunden meistern – die hochperformanten Versionen dafür weniger als vier Sekunden benötigen.

Man darf gespannt sein auf die Zukunft des A6 e-tron – das Konzept legt jedenfalls gewaltig vor.

Quelle: carscoops.com