Zu viel Power?: Pick-Up mit 3000 PS explodiert auf Prüfstand – Geht es nach so manchem Auto-Fan, kann es so etwas wie zu viel Power gar nicht geben. Einige Tuner stehen auf astronomische PS-Zahlen und versuchen sich gegenseitig zu übertreffen. Dieser Hang nach mehr, dieses PS-Wettrüsten, wurde einem Pick-up in den USA zum Verhängnis. Der stand auf dem Prüfstand und gab Vollgas – bis es ihn auf dem „Dyno“ förmlich zerriss. Die Explosion seht ihr im Video.

Bei einem Event namens „Weekend on the Edge“ in Ogden im US-Bundesstaat Utah kam es zu der Detonation. Das Team von „Industrial Injection Diesel Performance“ stellte dieses Monstrum von einem Pick-up vor, eines der Highlights des Festivals. Durch eine Vielzahl unbekannter Modifikationen war dieser Truck ein absolutes Unikat mit PS-Zahlen jenseits der 2930. Eine der letzten Einbauten sollte ihm jedoch zum Verhängnis werden.

Vor einem weiteren Lauf auf dem Dyno verbaute das Team ein noch größeres und stärkeres System für die Stickstoff-Einspritzung, um auch das letzte Quäntchen Power aus der Bestie herauszukitzeln. Zu viel für den Motor und seine knapp 3000 Pferdestärken – die Detonation spaltete den Block in zwei Hälften, ließ ihn springen, riss die Haube ab und brachte in einer Flammenwelle beide Turbolader zum Fliegen.

Wie durch ein Wunder wurden dabei weder Umstehende verletzt, noch kam der Fahrer zu Schaden, keines der Trümmerteile durchschlug des Führerhaus und auch die Feuerwalze erfasste den Innenraum des Pick-ups nicht. So gelang es Mann am Gaspedal, sich in Sicherheit zu bringen, bevor Umstehende mit Feuerlöschern loslegten. Für den Truck aber kam jede Hilfe zu spät.

Quelle: carscoops.com