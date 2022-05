Für Klicks: YouTuber sprengt BMW M5 Competition – Menschen, die auf YouTube und anderen Portalen wie Twitch oder Instagram Karriere machen, können es weit bringen und mit Glück und/oder harter Arbeit zu den Gutbetuchten gehören. Vorausgesetzt, es klappt mit dem Erfolg. Viele der Neureichen, insbesondere jüngere Leute, stechen mit ihrem „Youtube Money“ öffentlich mitunter durch eher sinnfrei oder verantwortungslos wirkende Aktionen hervor. Ob das bei dieser auch der Fall ist, bleibt dem Urteil des Lesers überlassen.

Tatsache ist: Der russische YouTuber „LITVIN“, bürgerlich Mikhael Litvin, verbrannte bereits einmal ein Auto, seinerzeit nach eigenen Angaben „aus Kritik an schlechtem Service“. Dafür musste ein Mercedes-AMG GT 63 S lodern. Nun legt der Mann mit einem weiteren Video nach, nachdem die vorherige Aktion Stand dieses Artikels mehr als 28 Millionen Klicks sammeln konnte, wie „Carscoops“ berichtet.

Im Februar 2022 musste ein weiteres Auto dran glauben.

Dieses Mal erwischte es einen BMW M5 Competition. Dem Bericht zufolge gehörte der einem Freund von „LITVIN“. Wie das Portal „ASTV“ mitteilte, entschloss sich Mikhael Litvin, die BMW-Limousine zu zerstören, nachdem im letzten Jahr einer seiner Freunde in Moskau bei einem Unfall in einem BMW M4 Competition ums Leben gekommen sein soll.

Jedenfalls fährt „LITVIN“ im neuen Video, das seit Anfang Februar bereits mehr als sechs Millionen Klicks sammeln konnte, den BMW M5 Competition in eine verschneite Hügellandschaft. Dort grillt er sich erstmal ein paar Würstchen, bevor eine Benzinspur an den BMW gelegt und gezündelt wird. Anfangs erfolglos, später umso krachender – wie ein Autor bei „Carscoops“ vermutet, dürfte Sprengstoff an Bord seinen Teil dazu getan haben.

Quelle: carscoops.com