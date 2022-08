Xcient Fuel Cell: Hyundai bringt Wasserstoff-Lkw nach Deutschland – Sieben deutsche Unternehmen aus den Bereichen Handel, Logistik und Herstellung werden in ihren Firmenflotten zukünftig über Brennstoffzellen-Lkws verfügen. 27 der Fahrzeuge werden vom Unternehmen Hyundai in die Bundesrepublik geliefert. Dabei wird der Einsatz der Laster des Typs Xcient Fuel Cell mit Mitteln aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert.

Wie „Golem“ berichtet, sind solche Fahrzeuge mit einem 180-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem gerüstet – dabei setzt sich dieses aus zwei 90-kW-Zellenstapeln zusammen. Der Motor leistet 350 kW bei einem maximalen Drehmoment von 2.237 Nm. Damit soll der Xcient Fuel Cell auch mit Steigungen in bergigem Gelände fertig werden. Der nötige Wasserstoff wird in insgesamt sieben Tanks gelagert – 31 Kilogramm sind an Bord.

Mögliche Reichweite dadurch: Rund 400 Kilometer

Als Zwischenspeicher für erzeugten Strom ist ein 72-kWh-Akku an Bord. Hyundai zufolge dauert es beim Tanken je nach Umgebungstemperatur zwischen acht bis zwanzig Minuten, bis die Wasserstoffspeicher aufgefüllt sind. Den Xcient Fuel Cell gibt es schon länger, er kam bereits 2020 für den Schwerlastverkehr auf den Markt. 47 der Fahrzeuge sind in 45 Schweizer Unternehmen unterwegs. Bis Ende Juni 2022 haben diese zusammengerechnet bereits über vier Millionen Kilometer Einsatzfahrten hinter sich.

Preise für die deutschen Fahrzeuge teilte Hyundai bis dato nicht mit. Das BMDV gab bereits im August 2021 durch die Europäische Kommission Förderrichtlinien für Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben bekannt. Diese freigegebenen Mittel sollen etwa für Akku-, Brennstoffzellen- und (Oberleitungs-)Hybrid-Elektrofahrzeuge bereitstehen. Das Gesamtbudget der BMDV-Unterstützung, welche bis 2024 bereitsteht, beträgt demnach 1,6 Milliarden Euro für den Kauf umweltfreundlicher Nutzfahrzeuge.

Auch deutsche Unternehmen arbeiten an Wasserstoff-Lkw

Daimler Truck etwa teilte Mitte 2022 mit, dass man die Herstellung von Wasserstoff-Lkw plane, welche eine Reichweite von rund 1000 Kilometern aufweisen sollen. Man setze dabei auf flüssigen Wasserstoff, der im Vergleich zum gasförmigen Element eine höhere Energiedichte aufweist. „Golem“ zufolge sind bereits erste Testfahrzeuge mit den Brennstoffzellen unterwegs. Wie Daimler Truck berichtet, sollen dann Mitte des Jahrzehnts Testflotten der Lkw folgen, bevor sie in der zweiten Jahrzehnt-Hälfte Serienreife erlangen.

Im folgenden Video könnt ihr einen Fahrtest des Xcient Fuel Cell erleben.

