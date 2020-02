Autor: Bernhard Trecksel

Sprint-Rennen mit 12 Autos und eindeutigem Sieger: Das „World’s Greatest Drag Race“ ist ein Wettbewerb, bei dem einige der schönsten sowie manche der schnellsten Autos zum Sprint gegeneinander ansetzen, um den Meister zu küren. Auch in diesem Jahr war es mit Teil neun der Reihe soweit: Gleich zwölf teils starke Edelkarossen rollten an die Startlinie. Wer das Rennen gemacht hat, seht ihr im Video unten.

Auf dem Gelände der Luftwaffenbasis Vandenberg ging es über die halbe Meile zwischen teils sehr ungleichen Konkurrenten. So traten der Toyota Supra, der BMW M2 Competition, ein Ford Mustang Shelby GT350, Porsches 911 Carrera 4S, der BMW 850i xDrive, ein Bentley Continental GT, Lamborghinis Urus, ein Dodge Challenger Hellcat Red Eye, Jaguar XE SV Project 8, Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+, Aston Martin DBS Superleggera sowie last, but not least, der McLaren Senna an.

Letztgenannter war der einzige Hypercar aus dem Teilnehmerfeld – ein Biturbo-V8 mit vier Litern Hubraum und knapp 800 Pferdestärken inklusive, ein Beschleunigungsmonster und ein sicherer Garant auf den ersten Platz, oder etwa doch nicht? Das Teilnehmerfeld hinter dem McLaren Senna birgt zumindest einen Kandidaten, den so keiner auf dem Schirm hatte:

Den Porsche 911 Carrera 4S, der zwar mit weniger Kraft als viele Konkurrenten gesegnet ist, dafür aber das deutlich effektivere Getriebe und Launch Control hat. Ob es auch genützt hat?

