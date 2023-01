Wissen schützt vor Bußgeld: Kaum einer kennt diese Regel bei Autobahn-Baustellen – Künftig wird es eher mehr als weniger Baustellen auf der Autobahn geben. Da ist es natürlich wichtig, dass Autofahrer mit den in diesen Bereichen geltenden Regeln vertraut sind. Doch nicht alle davon sind allgemein bekannt, was natürlich nicht vor Bußgeldern schützt. Oder wisst ihr, wie breit euer Auto ist?

Faktisch sind viele Autos zu dick, um die linke Spur bei einer Baustelle zu befahren.

Die Besitzer dieser Wagen begehen beim Überholen also im Prinzip zwangsläufig eine Ordnungswidrigkeit, die unter anderem eine Strafe von 20 Euro nach sich ziehen kann.

Aktuell gilt, dass auf der linken Baustellen-Spur nur Autos mit einer Breite von bis zu zwei Metern fahren dürfen, was durch das Verkehrszeichen 264 geregelt wird. Dieses gibt eine in zwei schwarzen Pfeile gefasste Meter-Begrenzung in einem roten Kreis an.

Zwar werden die Fahrstreifen bei Baustellen inzwischen auch für eine Breite von 2,10 Metern ausgelegt, allerdings sollte man sich bei der Bestimmung der relevanten Maße des eigenen Autos nicht auf seinen Fahrzeugschein verlassen.

Denn dort wird die Breite des Fahrzeugs bloß ohne Außenspiegel angegeben – die Straßenverkehrsordnung beruft sich wiederum auf die tatsächliche Gesamtbreite.

Wollt ihr also ganz genau wissen, wie dick euer Auto ist, solltet ihr die Datenblätter auf den Webseiten der Hersteller konsultieren oder einen Blick in die Betriebsanleitung des Wagens werfen.

Tatsächlich haben Messungen gezeigt, dass viele der aktuellen Modelle nicht für verengte Fahrbahnen mit zwei Meter zugelassener Breite ausgelegt sind. Darunter etwa der Ford Focus oder Hyundai i30. Der SUV-Trend der jüngsten Zeit hat die Lage sogar noch einmal deutlich verschärft.

So dürfen Modelle wie Porsche Cayenne, Mercedes M-Klasse, BMW X5/X6 oder auch der Ford B-Max die linke Spur im Baustellenbereich nicht befahren. Auch viele SUV von Skoda, Hyundai oder Mazda dürfen dort nicht überholen.

Sollte es mit einem zu breiten Fahrzeug zu einem Unfall kommen, droht eine Einschränkung des Kasko-Schutzes. Auch eine Reduzierung des Schadenersatzes der gegnerischen Haftpflicht-Versicherung kann dann wegen einer Mitschuld reduziert werden.

Quelle: focus.de