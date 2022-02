Winz-Renner mit 1014 PS und Batmobil- Look: Der McMurtry Spéirling – Das Thema Elektromobilität wird nicht nur von Autobegeisterten teils erbittert diskutiert. Wie man auch dazu stehen mag, es steht jedenfalls in technischer Hinsicht fest: Die weitaus kleineren elektrischen Antriebsstränge erlauben ebenso faszinierende wie enorm leistungsstarke Fahrzeugideen. Ideen wie den McMurtry Spéirling.

Das Konzept hinter diesem einmaligen Gefährt wurde auf dem diesjährigen „Goodwood Festival of Speed“ erläutert: Es geht hier wohl nicht um ein massentaugliches Fahrzeug oder einen Versuch, komplexe Fragen der Verkehrsinfrastruktur zu lösen. Vielmehr möchte man mit der Idee nur eine einzige Person so schnell wie möglich so weit wie möglich bewegen – allerdings auf Elektromotoren setzend.

Bis dato war der Spéirling jedoch nicht im Maßstab zu einer echten Person gezeigt worden. Das hat sich nun geändert:

Im Video aus dem Hause „Top Gear“ sehen wir Moderator Ollie Kew neben dem Fahrzeug stehen – und die Größenverhältnisse erinnern ein wenig an einen Mann, der neben dem superteuren Luxus-Tretauto seines fiktiven Sohnemanns steht. Die Größe des Fahrzeugs stellte die Konstrukteure bei McMurty vor einige Herausforderungen. Denn die Antriebsstränge von E-Autos mögen kleiner sein, doch ihre Batteriepacks benötigen nach wie vor viel Platz und müssen proportional verteilt sein.

Doch das Konzept, nur einen Fahrer bewegen zu müssen, verschuf ihnen diesen Raum: Das Fahrzeug besteht nur aus Fahrgastzelle nebst Fahrersitz und Motoren. Alles andere an diesem Wagen wurde mit Batterien gefüllt, wie David Turton, mechanischer Design-Ingenieur bei dem Unternehmen betont. Er nutzte sein aus der Formel eins stammendes Wissen, um sich der räumlichen Anforderungen anzunehmen.

Ergebnis dieses Know-hows und der besonderen Bauweise:

Der McMurtry Spéirling hat 60 Kilowattstunden Saft an Bord – dies entspricht laut einem Artikel des Magazins „Carscoops“ in etwa der Lagerkapazität eines VW ID.3 aus der mittleren Serie. Wie viel Reichweite dies dem an ein Batmobil erinnernden Flitzer liefert, wurde noch nicht enthüllt. Doch die Experten wollten das Maximum herauskitzeln und konzentrierten sich deshalb stark auf den optimierten Abtrieb.

Zugleich wurde auf große Spoiler verzichtet, um den Luftwiderstand maximal zu verringern. Stattdessen setzte man bei dem Fahrzeug auf viele Diffusoren. So fließen praktisch zwei Luftströme durch den Wagen, während er spurtet. Die Elektro-Motoren des Heckantriebs leisten dabei beeindruckende 1014 Pferdestärken – man darf gespannt sein, wie sich dieses Konzept bei finalen Umsetzung geschwindigkeits- und reichweitentechnisch schlägt.

