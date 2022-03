Wildes Berlin: Spektakuläre Verfolgungsjagd geht viral – In Berlin kam es kürzlich zu einer spektakulären Verfolgungsjagd mit Bildern, die aus einem Film stammen könnten. Zwei Videoaufnahmen dokumentieren die Flucht eines blauen Cabrios vor der Polizei und gingen auf den sozialen Medien in kürzester Zeit viral.

Wie es vonseiten einer Sprecherin der Polizei hieß, wollten die Beamten den Fahrer am Dienstagmittag stoppen, nachdem dieser versucht hatte, sich einer Verkehrskontrolle am Frankfurter Tor in Friedrichshain zu entziehen, und davongerast war.

Die Flucht sollte erst auf der Landsberger Allee enden.

Zwei Clips auf dem Instagram-Kanal „dasistberlinbitch“ zeigen das besagte blaue Cabrio, verfolgt von Einsatzwagen der Polizei. In einem Video ist gut zu erkennen, wie der Wagen durch eine Pollerbegrenzung bricht, um einem entgegenkommenden Streifenwagen auszuweichen.

Zwei der Insassen springen daraufhin aus dem Fahrzeug, um zu Fuß zu flüchten, während der Fahrer abermals aufs Gas drückt.

Es kommt zu mehreren Kollisionen mit Streifenwagen, bis der Mann den Wagen schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen bringt, um seine Flucht ebenfalls, über Bahngleise und einen Zaun hinweg von Beamten verfolgt, zu Fuß fortzusetzen.

Wie es heißt, konnten die drei Insassen kurz darauf an verschiedenen Stellen in der Stadt festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern laut Polizeisprecherin zunächst noch an.

