Wiedergeburt des Manta als GSe: Opel nennt Details zum neuen Stromer – Bei der Ankündigung, dass man im Hause Opel eine Restomod in Form eines neuen Elektro-Mantas mit klassischem Design plante, merkten einige Fans der 80er begeistert auf, während Gegner von Elektrofahrzeugen ebenso den Kopf schüttelten wie Manta-Hasser. Gleichwohl, wie man zum neuen Stromer Manta GSe stehen mag: Das Unternehmen hat ein Video sowie neues Bildmaterial zu dem vorerst einmaligen Auto veröffentlicht.

Außerdem gab man konkrete Details bekannt, die ihr in Folge findet

Wie Opel offenbarte, wird der Elektro-Manta vorerst ein Einzelstück bleiben. Dieses entlehnt seine Form an dem Klassiker aus den 70er Jahren und ist damit dem sogenannten Ur-Manta, dem Manta A, näher als anderen Versionen. Interessant: Trotz Elektroantrieb soll der neue Manta GSe mit einer Gangschaltung ausgestattet sein.

Diese lässt dem Fahrer die Wahl, entweder voll zu schalten oder ab dem vierten Gang Automatik zu fahren

Der Elektromotor kommt mit 150 Pferdestärken daher, das Drehmoment beträgt 255 Nm – das „Chip“-Portal „Efahrer“ vermutet, dass der Manta GSe aufgrund der verwendeten Schaltung lediglich die 160-Stundenkilometer-Demarkationslinie anpeilen könnte. Einer wie erst von Stimmen im Netz angenommenen Serienfertigung dieses Fahrzeugs erteilt der „Chip“-Artikel jedoch eine Absage.

Weder die Bauform, die mit dem Manta A einem Oldtimer entstammt, spricht für eine Herstellung auf den vorhandenen Fertigungsstraßen des Unternehmens, noch wirken die Leistungsdaten alltagstauglich: Laut Opel-Angaben leistet der Akku lediglich 30 Kilowattstunden – genug für gerade einmal 200 Kilometer Strecke.

Dennoch beträgt die Ladedauer vier Stunden

Im Innenraum des Manta GSe setzt Opel auf ein System namens Opel Pure Panel, welches in ähnlicher Form auch im Opel Mokka seinen Dienst verrichtet. Zwei 12- und 10-Zoll-Displays versorgen den Fahrer hier mit allen nötigen Informationen. Auf dem Getriebetunnel des Fahrzeugs wurde für echtes Manta-Feeling eine Boombox aus dem Hause Marshall installiert, doch statt Recaro-Sportsitzen, die den GSe endgültig historisch gemacht hätten, wurden solche vom Opel Adam S verbaut.

An der Front arbeitet der neue Opel Vizor, in dem Fahrzeuggrill, Sensorik und Beleuchtung optisch in nur einem einzigen Element zusammenfließen. Dieses Konzept soll in sämtlichen kommenden Opel-Fahrzeugen Einzug halten.

Quelle: efahrer.chip.de