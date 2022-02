Wie durch ein Wunder: Fahranfänger überlebt heftigen Aufprall gegen Baum – Kürzlich kam es in Rheinland-Pfalz auf der L232 zu einem schweren Unfall. Wie es in einem Bericht der Polizeiinspektion Kirn heißt, mussten Feuerwehr und Polizei ausrücken, nachdem ein 19-jähriger Autofahrer mit einen Baum kollidiert war.

Der junge Mann aus dem Landkreis Bad Kreuznach war mit seinem Toyota auf der Landstraße aus Richtung Merxheim in Richtung Meddersheim unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er dann von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Wie es dazu kam, dass der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Obwohl der Aufprall so heftig war, dass der Baum dabei entwurzelt wurde, gelang es dem Fahranfänger, sich aus eigener Kraft aus dem Autowrack zu befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht.

Die dortige Erstuntersuchung ergab, dass der Mann wie durch ein Wunder mit einem blauen Auge davongekommen war und weder lebensgefährliche noch schwere Verletzungen davongetragen hatte.

Die Polizei sucht zur Klärung der Umstände nun nach weiteren möglichen Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich unter der 06752-156-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de