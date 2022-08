Wie beim Clown-Auto: Polizei findet 40 Bauarbeiter in einem Bulli – Zirkusgänger kennen sie ebenso, wie Fans von alten Zeichentrickfilmen: Die Szenen, bei denen ein winziges Auto oder ein Feuerwehrwagen in Kindergröße vorfährt. Die Türen öffnen sich, und eine ganze Legion an Clowns entsteigt dem Gefährt, wobei man zumindest bei der Realversion seinen Augen teils kaum Glauben schenken mag, wie viele in das Zwergenmobil passen. Ein Lukentrick. Ohne sorgfältiges Einstudieren im Alltag kaum möglich, oder? Weit gefehlt, bei dem Vorfall aus diesem Meldungsklassiker steckten unglaubliche 40 Mann in einem Bulli.

Was wie ein missratener Wortwitz auf „Alibaba und die 40 Räuber“ anmuten mag, ereignete sich bereits im Frühjahr des Jahres 2017: Am 30. April fiel den chinesischen Polizeibeamten in Chongqing ein Transporter auf, welcher der Beschreibung zufolge äußerst langsam fuhr und dabei „wankte“. Wie die englische „Daily Mail“ berichtet, stoppten die Polizisten das Fahrzeug daraufhin für eine Überprüfung, weil sie ein Sicherheitsrisiko vermuteten.

Die Beamten trauten ihren Augen kaum:

Sie blickten zuerst durch die Fenster ins Fahrzeuginnere. Der Transporter bietet nach Bauweise und Verkehrsrichtlinien sechs Personen Platz – der Innenraum war jedoch bis unters Dach vollgestopft mit Männern. So sehr, dass es den Polizisten schwerfiel, die Türen des Fahrzeugs überhaupt aufzubekommen. Daraufhin forderten sie sämtliche Insassen des Gefährts auf, dieses umgehend zu verlassen.

Im Videomaterial (siehe unten) ist deutlich zu sehen, wie eine Person nach der anderen aussteigt – insgesamt befanden sich 40 Bauarbeiter im Fahrzeug. Dafür fehlte von den Sitzen jede Spur – alles war ausgebaut worden, um die Überladung mit Leibern überhaupt zu ermöglichen. Bei einer Überprüfung der Fahrerlaubnis sowie der Fahrzeugpapiere zeigte sich, dass der Transporter nur auf die Beförderung von sechs Mann ausgelegt war. Der Fahrer gab an, das Fahrzeug diene „Bürotätigkeiten“ und befördere die Männer zur Arbeit.

Er erhielt daraufhin sechs Strafpunkte auf seinen Führerschein und musste ein Bußgeld von umgerechnet rund 30 Euro entrichten.

Quelle: dailymail.co.uk